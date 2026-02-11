Pizza casera paso a paso: la receta fácil para que salga perfecta

Una receta simple para animarse a amasar en casa y preparar dos pizzas grandes con ingredientes frescos y mucho sabor.

Hacer pizza en casa es mucho más que seguir una receta: es prender el horno, ensuciarse las manos y compartir un ritual que en Argentina tiene algo de tradición familiar. La pizza forma parte de nuestra identidad gastronómica y, aunque las pizzerías siempre están ahí para salvar la noche, cada vez más gente vuelve a amasar en su propia cocina.

La pandemia, el auge del pan casero y el gusto por elegir ingredientes de calidad hicieron que la pizza vuelva a ocupar un lugar central en las casas. Y lo mejor es que no hace falta ser experto para lograr un resultado delicioso: con pocos ingredientes y algunos cuidados básicos se puede conseguir una masa suave, una base crocante y una pizza que no tiene nada que envidiarle a la de delivery.

La pizza llegó al país de la mano de la inmigración italiana y rápidamente se transformó en un plato infaltable en las mesas argentinas. Con el tiempo se adaptó a distintos estilos: a la piedra, media masa, de molde o estilo napolitano.

La gran ventaja de prepararla en casa es que permite personalizarla por completo. Se puede jugar con la masa, probar distintas salsas, sumar ingredientes frescos y crear combinaciones propias.

Ingredientes para la masa (rinde dos pizzas grandes)

500 g de harina 000

300 ml de agua tibia

10 g de levadura fresca (o 5 g seca)

1 cucharadita de azúcar

2 cucharaditas de sal

3 cucharadas de aceite de oliva

Para la salsa

400 g de tomate triturado

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de orégano

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta

Toppings sugeridos

300 g de mozzarella rallada

Hojas de albahaca

Aceitunas, jamón, champiñones o morrones a gusto

Paso a paso para una pizza casera perfecta

1. Activar la levadura

Disolver la levadura con el azúcar en un poco de agua tibia y dejar reposar unos 10 minutos hasta que aparezca espuma. Ese es el indicador de que está activa.

2. Formar la masa

En un bol grande colocar la harina con la sal, hacer un hueco en el centro y sumar la levadura activada, el resto del agua y el aceite. Integrar y amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.

3. Dejar leudar

Tapar el bol con un paño y dejar reposar en un lugar cálido durante una hora, hasta que el volumen se duplique. Este paso es clave para lograr una masa liviana.

La salsa: simple y sabrosa

En una sartén con aceite de oliva dorar el ajo picado, sumar el tomate triturado, orégano, sal y pimienta. Cocinar a fuego medio durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que espese.

Armado y cocción

Precalentar el horno a 220 °C.

Dividir la masa en dos partes y estirar con palo de amasar.

Colocar la masa en una pizzera aceitada o piedra caliente.

Cubrir con salsa y hornear 7–8 minutos para precocinar la base.

Retirar, agregar mozzarella y toppings.

Volver al horno entre 10 y 12 minutos hasta que el queso se derrita y los bordes estén dorados.

Antes de servir, sumar hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva.

masa-para-pizza-muy-facil.jpg Una masa casera para una pizza fácil de hacer.

Tips que hacen la diferencia

Si tenés piedra para pizza, usala: mejora la base crocante.

No apures el levado; el tiempo mejora sabor y textura.

Elegí tomates de buena calidad para la salsa.

Evitá sobrecargarla: pocos ingredientes bien combinados funcionan mejor.

