Cuánto cuesta comer en el Güerrín: este es el precio de una pizza de pollo, una fugazzetta y 4 gaseosas

Un turista fue a comer a Güerrín , una de las icónicas pizzerías de Buenos Aires y, tras pagar la cuenta, decidió compartir el ticket a través de las redes sociales. Al parecer, todo le resultó un poco salado…

Cuánto cuesta comer en el Güerrín: este es el precio de una pizza de pollo, fugazzetta y gaseosas

Según se apunta en su sitio oficial, la histórica pizzería Güerrín nació en 1932 de la mano de Franco Malvezzi y Guido Grondona, dos inmigrantes italianos que trajeron consigo mucho más que una receta: trajeron una forma de hacer, de reunir, de compartir. Recientemente, un turista brasileño fue a comer a la icónica pizzería de Buenos Aires y, tras pagar la cuenta, decidió compartir el ticket a través de las redes sociales. ¿Con qué objetivo?

Marcos Giaccaglia, sobrino nieto del fundador de Güerrin , enfatiza que “una pizza es mucho más que harina, agua y aceite. Y una pizzería como Güerrin , por su historia, por sus tradiciones, es mucho más que una pizzería.”

Un turista brasileño comentó que junto a su familia se gastaron casi 94 mil pesos en una cena en la conocida pizzería Güerrin . ¿Qué pidieron? Pizza de pollo con muzzarella; fugazzetta con jamón y queso y cuatro gaseosas chicas de la marca Coca-Cola. Al parecer, todo le resultó un poco salado...

A través de sus redes sociales, el turista brasileño en cuestión mostró el ticket correspondiente a la cena en la icónica pizzería porteña. Allí puede leerse que, en primer término, junto a su familia, pagaron 45.600 pesos por una pizza grande de pollo con muzzarella. Luego, ordenaron otra grande: fugazzetta de jamón y queso, cuyo precio es de 30.500 pesos. Para acompañar las pizzas, la cerveza brilló por su ausencia. Apenas bebieron cuatro gaseosas chicas de la marca Coca-Cola, a un costo de $4.400 cada una. Así, sin incluir postres ni propinas, se gastaron casi 100 mil pesos.

el-ticket-final-foto-googlemapsmarcos-nunes-meira-4IRW7OWUV5CIVHECVOBFCW2AVA Un turista brasileño comentó que junto a su familia se gastaron casi 94 mil pesos en una cena en la conocida pizzería Güerrin.

Si bien en el sitio oficial de Guerrín puede consultarse el menú, lo cierto es que no aparecen los precios. De todos modos, la denominada pizza de muzzarella y blanco de pollo –una de las pedidas por el turista brasileño- aparece entre las especialidades de la casa. De allí se desprende de que se trata de una de las pizzas más caras que se puede comer en el local de la Avenida Corrientes.

Las especialidades de la casa de la pizzería Guerrín incluye los siguientes gustos de pizzas, entre otros:

Muzzarella, jamón y huevos fritos.

Muzzarella, jamón y palmitos (salsa provenzal y portuguesa).

Muzzarella y pollo con portuguesa.

Muzzarella, carne y huevo duro.

Muzzarella y alcauciles con provenzal.

Muzzarella y berenjenas.

Muzzarella y sardinas con provenzal.

Asimismo, entre las especiales Guerrín se encuentran:

Suprema: Muzzarella, champignones, palmitos y alcauciles.

La Gran Guerrín: Jamón crudo; palmitos; apio; salsa de puerros y nuez moscada.

En 2025, Güerrín fue reconocida por la revista británica Time Out, que la incluyó en un ránking en el puesto 17 entre las mejores pizzerías del mundo. La revista apunta que la pizza Guerrín es como una oda a la muzzarella, con copiosas cantidades de queso y una excelente cocción al molde.

Giaccaglia agrega en Guerrín “nos basamos en los fundamentos que siempre tuvo, en la forma de trabajo, en la calidad de la materia prima, en la experiencia de los maestros pizzeros, quienes desde hacía muchísimos años trabajaban en el local. Fueron ellos quienes nos enseñaron las tradiciones, nos indicaron el camino a seguir”.