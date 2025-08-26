Sorpresa: esto le costó ir a comer a "La Cabrera" y pedir ojo de bife, provoleta y vino

En su sitio web oficial, La Cabrera se define como una casa de carnes que respeta la tradición y la esencia de la familia argentina, rindiendo un orgulloso tributo a la cultura culinaria del Río de la Plata. Y, lógicamente, este conocido restaurante también resulta una atracción para los turistas que visitan nuestro país . Recientemente, una turista comentó a través de sus redes sociales cuánto le costó ir a comer a La Cabrera . Y, lo que se dice barato, no le resultó…

La Cabrera tiene su casa matriz en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Ubicada en la calle José A. Cabrera, este reducto se transformó en una cita obligada para muchos extranjeros que visitan la ciudad.

Una turista brasileña mostró el ticket final de lo que le costó una cena en el conocido restaurante La Cabrera . Junto a su pareja, se gastaron 140 mil pesos. ¿Qué pidieron? Empanadas, ojo de bife, provoleta y vino.

A través de sus redes sociales, la turista brasileña en cuestión mostró el ticket correspondiente a la cena en el restaurante La Cabrera. Allí puede leerse que, en primer término, junto a su pareja pagaron 7.400 pesos por el cubierto (3.700 pesos cada uno). A la media docena de empanadas que pidieron como entrada, le siguió el plato principal: ojo de bife, cuyo costo en La Cabrera asciende a $59.500. Al ojo de bife lo acompañaron con una provoleta. Para tomar, escogieron un vino tinto de la marca La Linda y agua con gas. A la hora del postre, eligieron flan casero. Así, junto con la propina para el mozo –que fue de 20 mil pesos- pagaron un total de 140.000 pesos.

La Cabrera apunta que todo el recorrido que vivencian las personas desde que llegan hasta que se van de unos de sus locales, está pensado para despertar sus sentidos, donde los aromas y sabores del lugar les hacen vivir una experiencia gastronómica única e inigualable. En la actualidad, La Cabrera tiene 6 seis locales en distintas localidades o ciudades de nuestro país: Palermo; Pilar; City Bell; Jujuy; Salta y Mendoza. Además, también inauguró restaurantes en otros países como Chile; Colombia; España; Estados Unidos; Filipinas; México; Paraguay y Perú.

El fundador de la conocida cadena de restaurantes La Cabrera es Gastón Riveira, quien comenzó con este proyecto veinte años atrás. Según el sitio oficial de La Cabrera, Riveira decidió crear un nuevo concepto en parrilla, con la carne argentina como su producto central y una particular forma de presentar sus guarniciones y su carta de postres.

Como consecuencia natural del crecimiento de La Cabrera y el interés de muchos extranjeros de vivir esta experiencia única aún fuera de Palermo, comenzó su etapa de expansión. Fue así como se abrieron nuevos locales en otros países. "Lo que más me gusta de todo esto es ver la marca como embajadora en distintos países”, apuntó Riveira.