Ni azúcar ni gluten, pero ideal para el mate: el budín de limón súper esponjoso, fácil y en minutos
Te presentamos una receta fácil para preparar un budín de limón súper esponjoso sin gluten y sin azúcar.
En el sitio especializado Paulina Cocina, se destaca que el budín de limón es ideal para el desayuno y la merienda. Y se subraya que es un platillo riquísimo, tierno y húmedo, sin ser una bomba para el estómago. En este artículo, te presentamos una receta fácil para preparar un budín de limón súper esponjoso sin gluten y sin azúcar. Para tenerlo listo en minutos…
Cabe resaltar que el limón es una fruta que proporciona múltiples beneficios. Además de sus propiedades alimenticias, el limón se emplea para elaborar postres y dulces; en bebidas naturales como la limonada y la leche merengada; en la preparación de salsas, aliños y vinagretas; y también se utiliza en diversas recetas para acompañar los alimentos y, claro, su jugo también se agrega y condimenta carnes, caldos y otros alimentos.
Cómo hacer un budín de limón súper esponjoso fácil y en minutos
Para preparar un budín de limón súper esponjoso sin gluten y sin azúcar, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 4 huevos.
- 60 ml de ghee (manteca clarificada) derretido o cualquier aceite.
- 15 ml de stevia líquida.
- Jugo de un limón.
- 250 gr de harina de avena (también se puede usar harina de almendras).
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- Ralladura de un limón.
A continuación, podremos seguir esta guía paso a paso para elaborar el budín de limón súper esponjoso sin gluten y sin azúcar:
- Mezclar los 4 huevos en un bol junto con la manteca clarificada derretida (o aceite), la stevia y el jugo de limón. Luego, revolver bien hasta integrar.
- Incorporar la harina de avena, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Acto seguido, mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en un molde para horno previamente enmantecado y enharinado.
- Llevar al horno precalentado a 180° y cocinar entre 30 y 40 minutos, o hasta que al pincharlo con un palillo salga seco.
Busín de naranja, simple
Otra alternativa al budín de limón es el budín de naranja. A continuación, ofrecemos una receta simple para su elaboración:
Ingredientes necesarios:
- 2 naranjas (si se quiere un resultado menos intenso de sabor se recomienda usar únicamente el jugo y la ralladura de una naranja).
- 2 tazas de harina leudante (también se puede reemplazar por harina común más 2 cucharaditas de polvo para hornear).
- 1 taza de azúcar.
- 3 huevos.
- 1 taza de aceite neutro (girasol o maíz).
Guía paso a paso:
- Precalentar el horno a 180°.
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr que estén espumosos y cremosos.
- Agregar una de las tazas de harina y remover hasta unir completamente. Esta parte y a partir de acá se hace con espátula o cuchara, no con batidora.
- Agregar la taza de aceite y lo mismo: remover hasta unir.
- Incorporar la cáscara rallada y el jugo de las 2 naranjas.
- Incorporar la última taza de harina hasta unir y que no haya grumos.
- Llevar el budín de naranjas a horno por 45 minutos o hasta que esté dorado. También se puede introducir un palito de brocheta y si sale seco indica que el budín está cocido.
Te puede interesar...
Leé más
Ni harina ni azúcar, pero ideal para el mate: el budín de naranja con una receta muy simple
¿Cómo hacer milanesas, clásicas, napolitanas y en todas sus versiones?
El secreto para hacer chipa al estilo Maru Botana: ideal para el desayuno o merienda con muy pocos ingredientes
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario