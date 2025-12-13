Alerta por viento y lluvias aisladas: ¿Cómo sigue el tiempo en Neuquén?

El SMN anticipó ráfagas de viento que pueden llegar a los 90 km/h en varios sectores de la provincia. Entérate el detalle en la nota.

Este sábado 13 de diciembre , la provincia de Neuquén atraviesa una jornada con tiempo inestable, fuerte presencia de viento y probabilidad de lluvias aisladas , de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . El organismo mantiene un alerta amarilla por viento en amplios sectores del territorio, con ráfagas que pueden generar complicaciones.

El fenómeno dominante durante todo el día será el viento del sector oeste y sudoeste , que afectará con distinta intensidad a las regiones de la confluencia, norte, centro y sur de la provincia, acompañado por nubosidad variable y precipitaciones aisladas en algunos sectores.

En la región confluencia , que abarca Neuquén capital, Plottier, Centenario y alrededores , rige un alerta amarillo por viento . Según el SMN, se espera viento sostenido del oeste , con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 a 90 km/h , especialmente durante la mañana y la tarde.

El cielo estará parcialmente nublado a mayormente cubierto, con baja probabilidad de lluvias aisladas, sin acumulados significativos. La temperatura máxima rondará los 27 grados, aunque la sensación térmica podría verse reducida por el viento.

En el norte neuquino, el viento será uno de los factores más relevantes del día. El SMN prevé viento fuerte del oeste y sudoeste, con intensidades similares o incluso superiores a las del valle, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en sectores expuestos de meseta.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con posibilidad de lluvias dispersas, sobre todo en las primeras horas del día. Las temperaturas serán más frescas, con máximas cercanas a los 22 grados.

Para el centro de la provincia, el pronóstico indica una jornada ventosa e inestable, también bajo alerta amarilla por viento. Se esperan vientos sostenidos de 45 a 65 km/h, con ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente durante la tarde.

El cielo se presentará nublado a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones débiles. La temperatura máxima se ubicará alrededor de los 24 grados.

En la zona sur de Neuquén, el viento estará presente, pero con menor intensidad en comparación con el norte y centro provincial. El SMN anticipa viento del oeste con velocidades de 30 a 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados, especialmente en sectores cordilleranos.

Las temperaturas serán más bajas, con máximas que oscilarán entre los 18 y 20 grados.

Recomendaciones

Ante la alerta por viento emitida por el Servicio Meteorológico Naciona l, las autoridades recomiendan tomar una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar accidentes:

Asegurar objetos sueltos en patios, balcones y terrazas.

en patios, balcones y terrazas. Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento.

durante los momentos de mayor intensidad del viento. No refugiarse debajo de árboles , postes o estructuras inestables que puedan caer.

, postes o estructuras inestables que puedan caer. Circular con extrema precaución en rutas y caminos rurales.

en rutas y caminos rurales. Reducir la velocidad al conducir y mantener ambas manos en el volante ante ráfagas fuertes.

y mantener ambas manos en el volante ante ráfagas fuertes. Evitar estacionar vehículos debajo de árboles, cables o cartelería.

debajo de árboles, cables o cartelería. Mantener puertas y ventanas bien cerradas para evitar corrientes de aire que puedan provocar roturas.

En zonas rurales o de chacras, se aconseja además revisar alambrados, galpones y techos, ya que el viento puede generar desprendimientos.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia vinculada al viento, pueden comunicarse por emergencias generales al 911, con defensa civil, al 103, la policía de Neuquén, al 101 o en caso de emergencias de salud, llamar al 107, teléfono correspondiente al SIEN.