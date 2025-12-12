Alerta por fuertes vientos en Neuquén: ráfagas de hasta 105 km/h en Zapala

El director de Defensa Civil, Carlos Cruz, confirmó que la alerta por fuertes ráfagas se mantiene vigente en toda la provincia hasta el día lunes.

El viento llegará este viernes por la noche a Neuquén

La provincia de Neuquén se encuentra bajo una intensa alerta por fuertes vientos que, según lo confirmado por la Dirección de Defensa Civil, persistirán con mejoramientos temporarios a lo largo de todo el fin de semana e, incluso, hasta el inicio de la próxima seman.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil, brindó un panorama sobre la situación, destacando que el fenómeno es producto del ingreso de aire húmedo y frío desde la zona cordillerana, con viento predominante del oeste.

El funcionario subrayó en declaraciones a Canal 7 que esta condición climática no solo trae consigo fuertes ráfagas, sino también el anuncio de bajas temperaturas que se extenderán hasta el día lunes.

Por el momento, la Secretaría de Emergencia y el Ministerio de Seguridad continúan monitoreando la situación, aunque hasta ahora no se han registrado episodios de respuesta o afectación masiva producto del fenómeno. Sin embargo, la intensidad de las ráfagas registradas obliga a extremar las precauciones en rutas y centros urbanos.

Los datos más recientes confirman que la zona central y sur de la provincia es la que ha sufrido el mayor impacto. Zapala se consolidó como el sector más complicado, donde se han medido ráfagas de viento de entre 103 y 105 km/h, con un viento constante que oscila entre los 40 y 50 km/h.

Otros sectores de la provincia con ráfagas cercanas a los tres dígitos son:

Zona Sur: Entre Junín de los Andes, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Chapelco y hacia Piedra del Águila, las ráfagas se ubicaron en los 98 km/h .

Comarca Petrolera: En esta región, las ráfagas predominantes se registraron en 65 km/h , con un viento constante de 36 km/h.

Zona Centro (Ruca Choroi y Las Lajas): Se reportaron vientos de 35 a 50 km/h.

Villa del Chocón: El viento predominante se situó en 40 km/h, con ráfagas de 61 km/h.

De manera preventiva y ante la magnitud del fenómeno, Cruz mencionó que ya se han registrado algunas suspensiones de clases en Ruca Choroi, en cercanías de Aluminé, y en localidades como Las Lajas.

RAFAGAS El SMN comunicó la vigencia de alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes vientos, y lluvias para este martes.

La llegada de las fuertes ráfagas al Alto Valle

La preocupación de la Secretaría de Emergencia se centra ahora en la región de la Confluencia y el Alto Valle, donde se espera que el viento se intensifique notablemente. El momento más complicado en esta zona está previsto para a partir de este viernes por la noche.

Carlos Cruz detalló que el aumento notable de la fuerza del viento en la Confluencia se mantendrá:

Durante mañana (sábado): Especialmente en periodos del mediodía hacia la tarde y noche.

Domingo y lunes: Las ráfagas podrían superar los 78 km/h y alcanzar hasta 85 km/h en toda la zona.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

El director de Defensa Civil insistió en que las condiciones serán "interines con mejoramientos temporales", pero que no se debe confundir la pausa del viento con el cese de la alerta, que continuará vigente y obliga a sostener la máxima precaución.

Además de las ráfagas, Cruz anticipó que es posible que se registren algunas lloviznas de variada intensidad en la provincia, aunque descartó por completo la posibilidad de tormentas. Este ingreso de aire frío y húmedo contribuirá al descenso de las temperaturas.

Medidas de prevención y precaución en rutas

La permanencia de la alerta meteorológica hasta el martes lleva a la Secretaría de Emergencia a reiterar la importancia de no exponerse y tomar recaudos ante la situación. Carlos Cruz fue enfático al recomendar evitar el desplazamiento a cualquier punto de la provincia, especialmente durante el día de hoy, viernes, y el resto del fin de semana.

Si la actividad es inevitable, se pide extremar las precauciones, poner especial atención al manejo del vehículo y las condiciones del mismo. El funcionario hizo hincapié en que no es recomendable viajar este viernes y que, si es estrictamente necesario hacerlo hacia el interior, se espere al menos hasta mañana; sin embargo, remarcó que el viento recién se retirará el martes.