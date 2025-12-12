Alerta naranja: se esperan fuertes lluvias, tormentas y vientos de hasta 110 km/h

El SMN advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas de granizo y las lluvias podrían acumular 110 mm.

Continúan las condiciones climáticas inestables en varios puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que fuertes tormentas con frecuente actividad eléctrica, además de intensos vientos afectarán a gran parte del territorio argentino.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que diez provincias estarán alcanzados por las alertas de nivel amarillo y naranja durante este viernes 12 de diciembre.

El SMN precisó que rige una alerta naranja donde se anticipan tormentas fuertes o localmente severas, con granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y fuertes chaparrones concentrados en poco tiempo. En este caso, los acumulados previstos van de 80 a 110 mm , también con chance de superarse de forma puntual.

En esta jornada las zonas más afectadas por la alerta naranja por tormentas fuertes serán Formosa y Misiones.

tormentas

Alerta amarilla por tormentas

En paralelo se emitió una alerta amarilla se esperan tormentas de intensidad variable, con actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo, ráfagas que podrían llegar a 70 km/h y abundantes precipitaciones en lapsos breves. Se estiman acumulados de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

El SMN aclaró que esta alerta afectará las provincias de Formosa, Salta, Chaco y Misiones.

Alertas por vientos de más de 110 km/h

Por otro lado, el SMN lanzó una alerta naranja por vientos que regirá en el sur de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos. Se prevén velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.

Además afectará a la provincia y Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza, y anticipa velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

Rige otra alerta amarilla por vientos. Este cubrirá el resto de Santa Cruz, una porción mayoritaria de Chubut, la mitad oeste de Río Negro, la totalidad de Neuquén y el suroeste de La Pampa y Mendoza. Informaron que las áreas bajo esta advertencia serán afectadas por "vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h".

lluvias Una serie de alertas amarillas esta vigente en la previa del comienzo del fin de semana largo.

Cómo estará el clima en Neuquén

Este viernes 12 de diciembre llega con una combinación de calor, ráfagas intensas y cielo parcialmente nublado en la mayor parte de Neuquén y el Alto Valle, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

La ciudad de Neuquén vivirá una jornada de calor moderado con la presencia de viento intenso. La AIC prevé una máxima cercana a los 29 °C, con sensación térmica algo más elevada por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado, aunque con lapsos de mayor nubosidad.

El viento soplará fuerte durante el día y podría alcanzar ráfagas superiores a los 70 km/h. Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo y la temperatura descenderá de forma abrupta hacia los 10 °C, generando una amplitud térmica significativa.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

En el norte provincial se espera un viernes más estable en cuanto a nubosidad, pero igualmente ventoso. La AIC anticipa una máxima cercana a los 26 °C, con viento moderado a fuerte durante gran parte del día, aunque con menos ráfagas extremas que en la confluencia.

El cielo se presentará parcialmente despejado, con pasajes de nubosidad hacia la tarde. La mínima nocturna rondará los 8 °C, manteniendo el característico contraste entre día cálido y noche fresca propio de la zona.

En el centro de la provincia de Neuquén el clima estará variable, con temperaturas intermedias y viento persistente. Con una temperatura máxima aproximada de 24 °C, con viento sostenido y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.