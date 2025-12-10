Llegó la lluvia a Neuquén, tras la alerta por tormenta en la región

Rige una alerta amarilla para la capital neuquina y el sector este de la provincia. El granizo sorprendió en la tarde de este martes a los vecinos de Cipolletti.

El pronóstico anticipó una alerta amarilla por tormenta para Neuquén y la región. En horas de la tarde de este martes se concretó la lluvia en la capital neuquina y la caída de granizo en la vecina ciudad de Cipolletti.

En pocos minutos, la lluvia cayó en varios sectores de la capital provincial, tal como estaba anunciado. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla para esta tarde para el este de Neuquén y oeste de Río Negro. En territorio neuquino afectaba a Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

De acuerdo al organismo nacional, la alerta amarilla refiere a que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Tras el temporal de lluvia, un árbol se cayó y bloqueó la Ruta 151

Tal fue el caso de la vecina ciudad rionegrina donde el granizo afectó diferentes barrios, aunque no se extendió por mucho tiempo. Incluso cayó un árbol de importantes dimensiones sobre la Ruta 151.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que comenzará a ingresar, a partir de la noche del jueves, aire húmedo y más frío desde el Pacífico que provocará períodos ventosos especialmente durante las tardes en cordillera, valles, meseta y la costa. El organismo interprovincial adelantó que en montaña se prevén lluvias y algunas nevadas. Mientras que se mantendrán los períodos de viento hasta el lunes. Además, se espera un descenso de la temperatura en toda la región.

Cómo sigue la jornada

El SMN adelantó que continuará el tiempo inestable, para esta noche se esperan tormentas fuertes. El calor húmedo seguirá agobiante con 29 grados. Habrá viento de leve a moderado con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Para mañana las condiciones meteorológicas cambiarán considerablemente. No se prevén lluvias, ni tormentas, pero continuará el calor en la región. La mínima será de 19 grados en horas de la madrugada mientras que la máxima llegará por la tarde con 30 grados. También se espera viento fuerte durante gran parte de la jornada con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

SFP Lluvia (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

El pronpostico para el jueves indica que seguirá el tiempo ventoso. Soplará entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.