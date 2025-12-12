Vignaroli se distanció de los jueces en la causa de Planes Sociales: "La investigación empezó en pleno gobierno del MPN"

El fiscal jefe Pablo Vignaroli celebró el fallo, pero marcó sus diferencias con los magistrados, quienes consideraron que la causa avanzó porque se puso fin a la "hegemonía" del partido provincial.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli celebró el fallo de la Justicia que impuso penas de cárcel a 8 de los 12 condenados en la causa de la estafa con planes sociales en Neuquén . Sin embargo, se distanció de los jueces, que consideraron que "la hegemonía del MPN" colaboró con motorizar la causa, y sentenció que -en cambio- la investigación "empezó en pleno gobierno del MPN".

Durante la lectura de la sentencia, el juez Juan Manuel Kees contextualizó la situación institucional planteada por los defensores, de tener en cuenta otro caso de corrupción donde a los condenados no se les dio prisión efectiva, con el caso Temux del Banco Provincia de Neuquén , donde también se halló responsabilidad en el delito de administración fraudulenta .

“Con Temux existían condiciones estructurales que favorecían la impunidad… Esa impunidad es de una época que intentamos dejar atrás. Desde 2023, con la alternancia política tras 60 años de hegemonía del MPN , estamos en un momento distinto y con legislación distinta”, dijo Kees.

Este viernes a la mañana, consultado por LU5, Vignaroli fue tajante y se defendió: "No, no coincido porque los jueces se olvidan que este caso se empezó a investigar en pleno gobierno del MPN. Este caso se empezó a investigar en agosto de 2022 y que haya habido un cambio de gobierno no cambió lo que la fiscalía hubiera hecho. Eso no lo comparto".

Por otro lado, también se distanció respecto a los dichos sobre el caso Temux, en el que fue fiscal, y apuntó a la existencia de otro sistema procesal. "Ese caso estuvo en instrucción mucho tiempo. Si uno se pone a mirar el legajo, nosotros nos cansamos de pedir en ese momento que el caso sea llevado a juicio. El caso fue llevado a juicio. El caso logró una condena. Se confirmó la condena en una apelación", explicó el fiscal y sumó: "El tema es que hubo justo un cambio del sistema procesal e hicieron una interpretación absolutamente absurda de las normas de transición que tenían las leyes y declararon vencido un plazo y sobreseyeron a las personas que en un juicio y en una impugnación fueron condenados". A continuación, insistió: "Me permito a disentir respetuosamente con los jueces".

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (12) Sebastián Fariña Petersen

La emoción de la Fiscalía tras el fallo

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, se emocionó y hubo un final de abrazos y lágrimas con su equipo de Delitos Económicos, las asistentes Tanya Cid y Agustina Jara. En suma, para bien o mal, se puso el caso al hombro, y llamó la atención que, otra vez, en la lectura del veredicto no haya estado presente el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Fue tal la emoción que no hizo declaraciones. "No me sale la voz", dijo.

Al respecto, Vignaroli valoró el intenso trabajo realizado del equipo. "Salvo quien les habla, es un equipo de trabajo joven y que se esforzó muchísimo. Y entendemos que, con el resultado de ayer, se vio coronado su trabajo. Yo ya lo felicité, pero públicamente también lo felicito porque realmente se hizo un trabajo muy importante y con recursos que no son los ideales para trabajar este tipo de caso".

"Me hago cargo bajo la presión que yo a veces les exigía de trabajar rápido, de apurarnos, de tratar de llegar a juicio lo antes posible. Tuvimos que reemplazar la falta de algún tipo de recurso con horas hombres, con el trabajo fuera de horario, con trabajo los fines de semana y bueno, este es el resultado y obviamente la emoción surgió", expresó. Sobre esto último, puntualizó que "se trabaja con recursos limitados" y que "lo que nos pasa en Delitos Económicos, le pasa al resto de la fiscalía".

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (1) Sebastián Fariña Petersen

No se probó la asociación ilícita

Una de las figuras penales que, según los jueces, no pudo ser probada por la Fiscalía, fue la de la conformación de asociación ilícita. Es por eso que las penas fueron menores a las pretendidas y la Fiscalía de Estado (en representación del Gobierno) anunció que apelará el fallo.

Considerando esto, dijo Vignaroli, "entendemos que las penas que se impusieron están dentro del parámetro y la gravedad, más allá que nosotros propusimos algunas agravantes que los jueces no tuvieron en cuenta", pero -marcó- "con lo que nosotros discrepamos con los jueces es en la significación jurídica de los hechos: que para nosotros acá hubo una situación ilícita, para nosotros acá hubo hechos que se reiteraron en el tiempo".