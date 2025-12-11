Murió el hombre que recibió un disparo en el rostro en Neuquén: quién era

Tras recibir una balacera, fuentes judiciales confirmaron que falleció este jueves como así también su identidad.

Falleció este jueves el hombre de 40 años que había recibido, en la noche del último miércoles, un disparo certero en medio de una balacera que tuvo lugar en el barrio San Lorenzo Norte . Detonaciones alertaron esa noche a los vecinos que se encontraron con el hombre tendido en plena vía pública con el rostro ensangrentado por un proyectil.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Albardón y Rafaela de ese barrio del oeste de la ciudad. Ante semejante escena, los vecinos decidieron trasladar el herido rápidamente al Hospital Heller, donde recibió las primeras atenciones y posteriormente fue derivado al Hospital Castro Rendón en el centro capitalino.

Según las primeras informaciones, el hombre había quedado al borde de la muerte cerebral. En menos de 24 horas, fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén la muerte del baleado.

Confirmaron su identidad

También corroboraron a este medio que la víctima fatal fue identificada como Nelson Pino, de 40 años. Falleció este jueves en el Hospital Castro Rendón producto de uno de los proyectiles sobre su rostro.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

La investigación del caso está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. Todavía no trascendió en qué circunstancias se dio esa balacera que habría comenzado alrededor de las 23:30 cuando uno de los presuntos atacantes, que se movilizaba en una moto, sin descender del vehículo abrió fuego en plena vía pública.

En total, personal de Criminalística habría levantado seis vainas servidas que quedaron desplegadas en el sector. No se informó si el relevamiento de cámaras de seguridad del sector dio algún resultado positivo.

Sin embargo, fuentes allegadas al caso deslizaron que en medio de la investigación hay alerta máxima porque los sospechosos estarían identificados. Por este motivo, en breve se realizarían medidas.