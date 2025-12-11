Otro golpe a ladrones que usan inhibidores: recuperaron una pistola que habían robado de una camioneta

El hecho fue denunciado por un particular y se inició una rápida investigación. Luego de dos allanamientos en esta capital, fueron apresados los delincuentes.

La Policía logró recuperar una pistola que había sido robada de una camioneta.

La Policía logró recuperar una pistola que había sido robada de una camioneta.

El robo de una pistola del interior de un vehículo generó una investigación que permitió no solo recuperar el arma de fuego sino también apresar a los sospechosos del hecho delictivo.

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial, la denuncia inicial se presentó a principios de este mes y se presume que se trató de otro hecho donde se utilizaron inhibidores de alarmas de vehículos. Mediante esta maniobra, dos ladrones lograron apropiarse de una pistola de nueve milímetros que portaba un particular.

A partir del análisis de material de cámaras de seguridad, fueron identificados los sospechosos y el vehículo en que se movilizaban. Los resultados de las tareas investigativas fueron comunicados al Ministerio Público Fiscal (MPF) y, esta semana, el personal del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales fue autorizado a allanar dos aguantaderos ubicados en barrios del oeste y norte de esta capital.

El resultado de los procedimientos fue muy positivo y se incautaron el arma de fuego buscada, municiones y dos autos marca Volkswagen Gol Trend.

Detenidos a disposición del MPF

La causa abierta el 2 de diciembre está caratulada como robo y los delincuentes apresados deberán enfrentar una audiencia de formulación de cargos. Desde las fuerzas de seguridad neuquinas destacaron que los dos sospechosos quedaron a disposición del MPF.

ladrones inhibidores Gentileza Policía del Neuquén

Los robos con la utilización de inhibidores de alarmas de vehículos son frecuentes en esta capital y motivan intensas investigaciones por parte de la Policía neuquina. Una de esas pesquisas arrojó resultado positivo la semana pasada luego de tres allanamientos en aguantaderos de la zona oeste.

Según lo indicado por la Policía provincial, la investigación se inició luego de la denuncia de un vecino que, tras estacionar en la zona céntrica neuquina, fue víctima de un robo. Los delincuentes se llevaron documentación y celulares.

En un primer momento, los investigadores se concentraron en analizar material de cámaras de seguridad y lograron individualizar el vehículo en que se movilizaban los sospechosos. Sin embargo, la prueba definitiva llegó con una estafa virtual, cometida con una cuenta de la víctima. De esta forma, los efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, dependiente del Departamento Delitos Económicos, establecieron el posible domicilio de los principales sospechosos.

Tras notificar al MPF sobre la información recolectada, se resolvió concretar tres allanamientos en domicilios ubicados en el oeste neuquino. En una de las propiedades, fue hallado el auto de los sospechosos, un Chevrolet Onix, que coincidía con la chapa patente registrada por una cámara de seguridad. Finalmente, se encontraron pruebas clave que vincularon a los delincuentes con el robo al vecino: el bolso que habían sustraído, los celulares y documentación.

La banda del Bora

El procedimiento positivo vinculado con el Chevrolet Onix se sumó a otro operativo casi simultáneo donde fue ubicado un Volkswagen Bora, también utilizado en robos con inhibidores.

En este caso, la investigación estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos de la Dirección Delitos Neuquén luego de la denuncia de un vecino que sufrió la sustracción de sus pertenencias en una estación de servicios. Como en otras oportunidades, el material de video fue fundamental para obtener datos del vehículo de los ladrones.