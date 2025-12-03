Bajó en la estación de servicio y le desvalijaron el auto: un detenido

Los hallazgos del allanamiento hacen pensar en una banda dedicada al robo con inhibidores de alarma. Los autores se trasladaban en un Volkswagen Bora.

La Policía logró dar con el sospechoso de un robo en una estación de servicio tras un rápido allanamiento exitoso. La víctima fue un hombre que estacionó su auto y se alejó por pocos minutos, solo para descubrir al regresar que lo habían desvalijado.

Según informó la Policía, se llegó al allanamiento tras una investigación por un hurto -porque en principio no se detectaron daños en el rodado- que sufrió un vecino al dejar su auto estacionado en una estación de servicio días atrás.

El hombre denunció que en el breve lapso de unos minutos en que dejó su vehículo, ladrones desconocidos le sustrajeron una mochila, una notebook, documentación y artículos de librería que se encontraban dentro del mismo.

A partir de ello, el personal policial inició diversas tareas investigativas, que incluyó el análisis de cámaras de la estación donde ocurrió el hecho, lo que permitió identificar un auto en el que habrían llegado al lugar y luego escapado los autores.

allanamiento robo (4)

Con estos elementos, se solicitó una orden de allanamiento en el sector oeste de la ciudad, diligencia que finalmente fue autorizada y concretada durante la mañana del martes. En el procedimiento se logró el secuestro de un vehículo Volkswagen Bora negro, que sería el auto de escape de los ladrones, además de una base cargadora, una batería de equipo de comunicación (usados habitualmente como inhibidor de alarma) y dispositivos electrónicos.

El hallazgo de estos elementos hacen creer que podría tratarse de una banda específicamente dedicada a los robos con inhibidores, por lo que la investigación avanzará en ese sentido.

Durante la intervención también se demoró a un hombre de 32 años, quien posee antecedentes por tenencia ilegal de armas y delitos contra la propiedad, y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente como uno de los sospechosos vinculados al hecho.

Intentó robar una rueda, quiso llevarse un auto y terminó preso

Un ladrón fue condenado tras admitir su responsabilidad por el intento de robo de una rueda y un asalto a una mujer con la que forcejeó para robarle su auto. Se le impuso prisión efectiva porque tenía una condena previa.

A pedido del fiscal del caso Horacio Maitini, este al ladrón fue condenado por dos intentos de robo en Neuquén capital mediante un acuerdo de partes, a través del cual Peter Alan Ferreira aceptó su responsabilidad y cumplir una pena de 8 meses de prisión efectiva, junto con la declaración de primera reincidencia.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el primer hecho ocurrió el 11 de junio de 2024, alrededor de las 9:40, cuando el condenado Ferreira, intentó sustraer la rueda de auxilio que estaba colocada debajo de una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública. La maniobra fue advertida por personal policial que patrullaba la zona. Al verse descubierto, Ferreira abandonó el objeto e intentó fugarse, pero fue detenido pocos metros después. La víctima, representante de la empresa propietaria del vehículo, reconoció la rueda y describió el daño producido en el soporte de seguridad.

fiscal horacio maitini

Respecto del segundo hecho, el fiscal indicó que ocurrió el 15 de agosto pasado, alrededor de las 12:50, en las calles Sarmiento y Chaneton. En esa oportunidad, el acusado ingresó al habitáculo de un vehículo Fiat Palio en el momento en que la conductora se disponía a subir y, abalanzándose sobre la víctima, le exigió: “Bajate del auto, dame las llaves”, tras lo cual comenzaron a forcejear.

Mientras, la víctima pidió ayuda a los gritos y comenzó a tocar la bocina, y el acusado intentó quitarle las llaves, provocándole un corte en un dedo de la mano derecha y apoderándose del control de la alarma del rodado. En ese momento, efectivos de la Policía Metropolitana que patrullaban la zona advirtieron la situación, intervinieron y lo detuvieron. La calificación legal fue precisada como robo simple en grado de tentativa, a partir del análisis de la evidencia y del testimonio de la víctima.

Durante la audiencia, la defensa adhirió al acuerdo y a la calificación legal.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo y, tras declarar la responsabilidad penal por dos hechos de robo simple en grado de tentativa, fijó la pena de 8 meses de prisión efectiva.