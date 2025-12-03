Video: banda de encapuchados protagonizó violento robo comando

Ocurrió en General Roca. Los delincuentes treparon las paredes y sorprendieron a la familia. Se llevaron dinero en efectivo y joyas.

Una entradera tuvo lugar en una vivienda de General Roca. Cuatro hombres con pasamontañas treparon las paredes e ingresaron a la casa, donde se encontraba la familia y concretaron con el violento asalto . Maniataron a los dueños y escaparon con un motín de joyas y dinero en efectivo .

En el marco de la investigación para dar con los responsables del hecho, en las últimas horas se llevaron adelante ocho allanamientos simultáneos que derivó en la detención de dos hombres y la imputación de un tercero , además del secuestro de joyas, celulares e indumentaria vinculada al robo.

El brutal episodio sucedió en una vivienda ubicada en la calle España al 1100 . El video de las cámaras de vigilancia captó la impunidad de los movimientos de los cuatro hombres . Los asaltantes llegaron en un vehículo Volkswagen Vento blanco , treparon las paredes externas hasta acceder al interior de la vivienda.

Violenta entradera en General Roca Video gentileza ANRoca.

Las imágenes captaron cuando tres hombres con capucha y vestimenta oscura, descendieron del vehículo. El otro hombre permaneció en el rodado, oficiando de campana.

Los encapuchados ingresaron con violencia a la vivienda, sorprendieron a los dueños y comenzaron a exigir los elementos de valor. Sin exhibir armas de fuego ni armas blancas, ni golpear a los propietarios, redujeron a los integrantes de la familia y los dejaron atados mientras revisaban los ambientes.

Los asaltantes contaban con un dato clave

Se analiza la hipótesis de que los integrantes de la banda delictiva contaban con un dato sobre la presencia de dinero u objetos de valor, ya que se dirigieron de manera directa a esa vivienda y no asaltaron otros inmuebles.

Finalmente, lograron robar 100.000 pesos y algunas joyas de valor. Se retiraron del lugar y huyeron en el mismo vehículo blanco en el que habían llegado. Tras la huida de los encapuchados, la familia logró liberarse y pedir ayuda a la Policía.

Múltiples allanamientos para detener a los responsables de la entradera

Los allanamientos y detenidos

La investigación inició con el análisis del recorrido del auto y derivó en ocho allanamientos simultáneos que tuvo como resultado la detención de dos hombres y la imputación de un tercero.

Los procedimientos se llevaron adelante en la mañana de este martes, cuando el personal del Cuerpo Judicial de Investigación de General Roca, el Cuerpo de Investigación de Allen, el Grupo COER y las unidades de Orden Público llevaron adelante los allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Crimen en Roca Los ocho allanamiento derivaron en la detención de dos hombres y la imputación de un tercero.

La medida se enmarcó en la investigación de un robo agravado por el uso de arma, con escalamiento y en poblado y en banda, ocurrido el pasado 28 de noviembre. Como resultado de los procedimientos se secuestraron joyas de valor, elementos vinculados al ilícito como indumentaria y dispositivos celulares.

Además, se iniciaron se formularon cargos por atentado y resistencia a la autoridad que involucró a un menor de edad.