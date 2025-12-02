Acusaron a un salvaje que utilizó artes marciales para desvanecer a su pareja

El hecho ocurrió en el barrio Melipal y el imputado, de manera inicial, no irá preso. Se le impusieron varias medidas restrictivas para proteger a la víctima.

Un salvaje que hace artes marciales y desvaneció a su pareja tras hacerle una maniobra de estrangulamiento fue acusado por lesiones, amenazas y abuso. De forma inicial, se dispuso que continúe en libertad, aunque deberá cumplir con varias restricciones de acercamiento.

El fiscal del caso Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz acusaron a un hombre, identificado por sus iniciales como P.M.D.R., por golpear, lesionar y abusar sexualmente de una mujer con la que mantuvo una relación de pareja atravesada por un contexto de violencia de género.

Durante la audiencia, el fiscal Islas requirió que, durante el plazo que dure la investigación, se impongan medidas cautelares al imputado a los fines de proteger a la víctima. De esta manera, pidió que se fije la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio con la víctima y que se le prohíba acercarse a ella a un radio menor de 300 metros.

Lesiones leves, amenazas y abuso sexual

Los delitos que los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyeron al imputado son lesiones leves doblemente calificadas, por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples, daño simple y abuso sexual simple, en carácter de autor (artículos 89 y 92 en función del 80 incisos primero y onceavo, 149 bis primer párrafo, 183, 119 primer párrafo, 45 y 55 Código Penal).

De acuerdo con la hipótesis que investiga el MPF, P.M.D.R. agredió y lesionó a su expareja. El imputado y la víctima mantuvieron una relación de pareja que se extendió por aproximadamente 2 años. Este vínculo estuvo atravesado por reiterados episodios de malos tratos, insultos, humillaciones, celos, golpes y controles de él hacia ella.

El 30 de octubre de 2025 después de las 20, ambos se encontraban en la vivienda del imputado ubicada en el barrio Melipal de la ciudad de Neuquén, cuando discutieron. En ese contexto, el acusado le pidió a la víctima que se retire y, debido a que ella accedió, él se tornó violento y la golpeó dándole cabezazos. Seguidamente la agredió con rodillazos y la besó contra su voluntad. Cuando la mujer intentó liberarse P.M.D.R., utilizando conocimientos de artes marciales, le aplicó una llave de estrangulamiento conocida como "mataleón” tras lo cual la víctima perdió el conocimiento.

Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba siendo arrastrada por el imputado quien la amenazó diciéndole que si quería podía haberla matado.

Además, durante la agresión, el acusado arrojó al suelo el celular de la víctima hasta romperlo.

Prohibiciones de acercamiento y contacto

El juez de garantías Raúl Aufranc, quien estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos y fijo el plazo para concluir la investigación en cuatro meses. Además, hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y fijó las prohibiciones de acercamiento y contacto.

