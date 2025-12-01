Rincón de los Sauces: amenazó a su expareja con un cuchillo y la violó

El ataque sexual ocurrió el fin de semana y el autor fue atrapado por la Policía. La fiscalía lo acusó y se resolvió que permanecerá preso por cuatro meses.

La fiscalía de Rincón de los Sauces acusó al autor de la violación durante el fin de semana.

Otro salvaje ataque sexual está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal neuquino (MPF) y, durante este último fin de semana, se concretó la formulación de cargos. La víctima es una mujer de la ciudad de Rincón de los Sauces.

Durante una audiencia realizada el domingo por la tarde, la fiscal del caso Rocío Rivero imputó a un hombre por haber ingresado durante la madrugada del sábado y sin autorización a la casa de su expareja, donde bajo amenazas, la violó.

La fiscal pidió que se le imponga la prisión preventiva por cuatro meses para resguardar a la víctima y evitar el entorpecimiento de la investigación.

El imputado, identificado por sus iniciales como D.A.C., cometió el hecho el 29 de noviembre, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando ingresó de manera clandestina y sin consentimiento a la vivienda de la mujer en Rincón de los Sauces. La despertó golpeándola en la frente con un dedo y exigiéndole mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la víctima, el acusado la amenazó con un cuchillo, obligándola a acceder por miedo. Luego del abuso, intentó impedir que solicitara ayuda y continuó con las amenazas, llegando a herirla superficialmente en el cuello, pero finalmente fue detenido en el lugar por personal policial.

La calificación legal atribuida al acusado es violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de arma, en concurso real y en carácter de autor.

Prisión preventiva

La fiscal Rivero, quien intervino en la audiencia junto a la asistente letrada Yesica Barbich, solicitó la prisión preventiva por cuatro meses. La defensa no se opuso, pero adelantó que trabajará para pedir una detención domiciliaria. El juez de garantías Juan Pablo Encina tuvo por formulados los cargos y fijó la medida cautelar requerida por la fiscal.

fiscal Rocío Rivero

Uno de los últimos hechos graves de abuso sexual ocurrió en un barrio de esta capital, cuando tres hombres drogaron a una mujer y la violaron en una casa del Gran Neuquén.

El fiscal del caso Gastón Medina está al frente de la investigación, que se inició a mediados del mes pasado.

Drogada y abusada en el Gran Neuquén

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el MPF, el abuso sexual fue cometido el 13 de noviembre alrededor de las 3 de la madrugada en el interior de una casa.

La mujer fue a comprar cervezas y se cruzó con un vecino al que conocía y se pusieron a conversar. Él estaba en la calle junto a otros dos hombre y le convidó un vaso con Fernet. Ella aceptó y después de beber comenzó a sentirse mal.

Los tres ofrecieron llevarla hacia su casa y caminaron unos metros, pero luego la tomaron de los brazos y, pese a que ella manifestó que no quería, la metieron en la casa del vecino, a unos 200 metros de su vivienda. Allí cometieron la violación.

Luego la víctima logró salir por sus propios medios de la casa y, antes de hacerlo, intentó agarrar una campera que le habían sacado y en la que tenía dinero, pero por error se llevó un buzo.

Fue hacia su vivienda, donde los familiares que la ayudaron comprobaron que en el bolsillo del buzo había un DNI y un dispositivo electrónico, que pertenecían a uno de los autores de la violación. De esa forma, pudo ser identificado y detenido junto a otro de los involucrados en el abuso.