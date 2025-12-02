Triple choque terminó con cuatro heridos en el hospital y un Fiat 147 destruido

Una camioneta estacionada terminó chocada contra un paredón. Los Bomberos Voluntarios se abrieron paso con dificultad entre la multitud de vecinos.

Un triple choque en el barrio Parque Este de Cutral Co terminó con cuatro personas derivadas a la guardia del hospital de Complejidad Media y dejó un escenario de importantes daños materiales, siendo un Fiat 147 , el auto más afectado. El siniestro ocurrió en la intersección de Mari Menuco y Lago Villarino, donde se reunió una gran cantidad de vecinos.

Según informó Cutral Co al Instante, el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Darío Campos , precisó que una dotación de seis bomberos acudió al lugar y brindó asistencia a tres ocupantes del 147 , mientras una cuarta persona había sido trasladada previamente en ambulancia hacia el hospital.

El servicio sanitario realizó al menos dos viajes para completar las derivaciones, donde los protagonistas sufrieron heridas de distinta consideración. Una de las personas tuvo que ser trasladada en camilla, sin posibilidad de moverse.

Cómo fue el triple choque

De acuerdo a lo establecido por tránsito, una camioneta y un Fiat 147 impactaron primero, y una segunda camioneta —que estaba estacionada— terminó involucrada de manera secundaria.

Tras el impacto inicial, la camioneta gris terminó incrustada contra un paredón y subida a la vereda de una vivienda. A pesar de la violencia del choque, el paredón “no tenía riesgo de derrumbe”, aclaró Campos.

Por su parte, la camioneta blanca estacionada también sufrió daños considerables. Además de la atención a los heridos, los bomberos realizaron tareas de prevención, como el retiro de la batería de los vehículos involucrados y el control de los fluidos derramados.

Hasta el lugar también llegó personal de Protección Civil, Policía de Tránsito, el servicio sanitario y más equipos de emergencia. El jefe del cuartel señaló que el arribo de las unidades fue “bastante dificultoso” debido a lo angostas que son las calles de esa zona y la gran cantidad de vecinos que se acercó a observar lo sucedido, lo que complicó el acceso.

Choque y caos en la Ruta 7 frente al anexo de la EPET 22

Un nuevo siniestro vial en el cruce de la Ruta 7 situado frente al anexo de la EPET 22 de Centenario volvió a preocupar a la comunidad. Todo ocurrió, cuando dos camionetas terminaron colisionando y generaron un importante despliegue de personal de emergencia, además de congestión vehicular durante más de una hora.

El accidente ocurrió este lunes, minutos después de las 15, cuando una Ford Ranger conducida por una mujer de 46 años salía desde la estación de servicio Puma acompañada por su hija de 11 años. Ambas se incorporaban a la mano que conecta Centenario con Neuquén cuando, por causas que todavía se investigan, fueron alcanzadas por una Fiat Fiorino perteneciente a la cooperativa de agua envasada Trapem. En este utilitario viajaban dos trabajadores, de 38 y 26 años respectivamente, quienes se desplazaban en dirección hacia Neuquén al momento del impacto.

El choque se produjo sobre el lateral derecho de la Ranger, lo que provocó que la Fiorino sufriera la semidesprendimiento de una de sus ruedas delanteras. La pérdida de estabilidad hizo que el vehículo derrapara y terminara cruzándose hacia la mano contraria, quedando detenido en una posición que obstaculizó el tránsito en ambos sentidos. Este desplazamiento posterior fue uno de los factores que complicó la circulación hasta la llegada de los equipos de auxilio.

Testigos que pasaban por la zona asistieron en primera instancia a uno de los trabajadores que viajaba en la Fiorino, el joven de 26 años, quien presentaba golpes y se encontraba visiblemente dolorido. Automovilistas y ciclistas colaboraron para brindarle apoyo hasta que arribaron los servicios de emergencia y lo trasladaron en una ambulancia del Hospital Natalio Burd.