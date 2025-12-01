Choque y caos en la Ruta 7: vecinos piden semáforos frente al anexo de la EPET 22

Una Ford Ranger y una Fiat Fiorino chocaron y un trabajador resultó asistido. Vecinos insisten en que el cruce necesita medidas urgentes de ordenamiento vial.

Un nuevo siniestro vial volvió a interrumpir la circulación en el cruce de la Ruta 7 situado frente al anexo de la EPET 22 de Centenario . Todo ocurrió, cuando dos vehículos terminaron colisionando y generaron un importante despliegue de personal de emergencia, además de congestión vehicular durante más de una hora.

Este lunes, minutos después de las 15, una Ford Ranger conducida por una mujer de 46 años salía desde la estación de servicio Puma acompañada por su hija de 11 años. Ambas se incorporaban a la mano que conecta Centenario con Neuquén cuando, por causas que todavía se investigan, fueron alcanzadas por una Fiat Fiorino perteneciente a la cooperativa de agua envasada Trapem. En este utilitario viajaban dos trabajadores, de 38 y 26 años respectivamente, quienes se desplazaban en dirección hacia Neuquén al momento del impacto.

El choque se produjo sobre el lateral derecho de la Ranger, lo que provocó que la Fiorino sufriera la semidesprendimiento de una de sus ruedas delanteras. La pérdida de estabilidad hizo que el vehículo derrapara y terminara cruzándose hacia la mano contraria, quedando detenido en una posición que obstaculizó el tránsito en ambos sentidos. Este desplazamiento posterior fue uno de los factores que complicó la circulación hasta la llegada de los equipos de auxilio.

Choque en la Ruta 7 (1) Gentileza Centenario Digital

Testigos que pasaban por la zona asistieron en primera instancia a uno de los trabajadores que viajaba en la Fiorino, el joven de 26 años, quien presentaba golpes y se encontraba visiblemente dolorido. Automovilistas y ciclistas colaboraron para brindarle apoyo hasta que arribaron los servicios de emergencia. Bomberos voluntarios de Centenario, personal policial de Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd arribaron poco después para intervenir de manera coordinada.

Una de las personas involucradas fue traslada al hospital

El personal de salud inmovilizó al herido y lo trasladó para estudios médicos preventivos, dado que permanecía consciente, pero manifestaba molestias producto del impacto. Cerca de las 19, el joven recibió el alta médica tras confirmarse que no presentaba lesiones de gravedad, según él mismo informó posteriormente.

En paralelo, la Policía realizó el test de alcoholemia correspondiente a la conductora de la Ford Ranger, el cual arrojó resultado negativo. La mujer y su hija no resultaron con lesiones y permanecieron en el lugar mientras se completaban las actuaciones policiales.

Choque en la Ruta 7 (2)

Las demoras en la ruta continuaron hasta pasadas las 16, debido a que la Fiat Fiorino permanecía sobre la calzada y había perdido aceite como consecuencia del golpe. Esta situación obligó a que bomberos trabajaran con el malacate eléctrico de la autobomba para retirar el vehículo sin generar mayores riesgos, especialmente por la presencia de combustible derramado. Una vez despejado el sector, el flujo vehicular comenzó a normalizarse de manera progresiva.

El siniestro se suma a otros choques registrados en esta misma intersección, aunque en esta oportunidad el foco estuvo puesto en las maniobras de rescate, la asistencia al trabajador herido y las complicaciones derivadas del cruce de los vehículos involucrados.

En tanto, los vecinos volvieron a reclamar un semáforo en esa zona, ya que es muy peligrosa. Los vehículos circulan a gran velocidad sin respetar que por allí circulan niños que ingresan y salen de la EPET 22.