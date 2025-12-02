Estafa insólita: una joven robó dinero de la cuenta de una compañera de trabajo por meses

El viernes pasado se allanó la vivienda de la joven sospechosa, donde se encontró evidencia vinculante a la estafa.

Una joven de Loncopué quedó bajo la lupa luego de ser señalada por una estafa a una compañera de trabajo, a quien le robó dinero de su cuenta por meses. La estafadora usaba la cuenta de la víctima como propia y así se transfirió casi 2 millones de pesos.

El comisario Sergio Huanque, jefe de la Comisaría 26 de Loncopué, confió que la investigación inició semanas atrás con la denuncia de una mujer, vecina de la localidad, quien indicó que "no reconocía diferentes transacciones en sus dos cuentas bancarias".

"En total, eran varias sumas que superaban el millón de pesos . Lo que resulta interesante que la mujer no tenía un control habitual de los movimientos y tampoco un dispositivo con home banking en su teléfono, entonces pasaron varios meses hasta que se dio cuenta", relató Huanque sobre la estafa detectada, que consistía en transferencias de dinero. Además, comentó que quien robaba el dinero comenzó con "cifras bajas", que fueron en aumento.

Así, la mujer estafada detectó los movimientos inusuales a lo largo de por lo menos los últimos tres meses, que fue la evidencia que presentó para que los investigadores comenzaran a rastrear lo ocurrido.

El hecho ocurrió en la vivienda de la familia, en Loncopué. El hecho ocurrió en la vivienda de la familia, en Loncopué.

Como parte de la investigación, se pidieron los informes bancarios respectivos para descubrir hacia dónde habían sido desviados los fondos y con ellos se pudo determinar la titularidad de la cuenta que recibía el dinero. Estaba a nombre de otra persona con domicilio en Loncopué, quien fue identificada, y con toda esta prueba, el fiscal Marcelo Jofré ordenó el allanamiento para una vivienda de calle Mascardi de esa localidad.

Acorralada por la prueba

La requisa se concretó el viernes pasado y allí se pudieron secuestrar varios teléfonos celulares, una computadora portátil, unidades de almacenamiento digital tales como memorias y pendrives.

Por último, Huanque confió que "curiosamente", también se hallaron algunos tickets y facturas que contienen el número de cuenta de la persona estafada, lo que vincula directamente a la sospechosa con el delito investigado.

Pero la pregunta que los investigadores aún se hacían era: ¿cómo pudo esta persona acceder a la cuenta ajena?

loncopue comisaria 26

La respuesta fue muy sencilla. Lejos de tratarse de un caso iniciado a través de un llamado falso o el robo de una tarjeta o un email de phishing que captó los datos de la víctima, en este caso, había un vínculo previo entre sospechosa y víctima.

"La denunciante y la investigada son compañeras de trabajo, trabajan en una institución de la localidad. A pesar de las campañas de prevención que hemos realizado para evitar que las personas compartan datos sensibles y códigos de sus cuentas, se ve que en un descuido, la investigada se apoderó de estos códigos y pudo realizar las transacciones", detalló Huanque.

Durante el allanamiento también se pudo ubicar a la sindicada, una joven de 29 años quien fue notificada de la investigación en su contra e invitada a designar un abogado defensor. Luego de verificados sus antecedentes, recuperó la libertad supeditada a la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Jofré. Todos los dispositivos secuestrados fueron puestos a su disposición y serán peritados en las próximas semanas para reunir más prueba del delito y determinar exactamente desde la primera hasta la última transacción ilegal.