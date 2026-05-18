La denuncia del diputado del Tesla: una millonaria estafa y el secuestro de 19 autos de lujo

El diputado libertario que apareció con el costoso vehículo, reconoció que compró dos Tesla pero solo le dieron uno. Los detalles de la denuncia.

El libertario había comprado dos Tesla, pero uno de ellos nunca fue entregado.

La semana pasada, el diputado de La Libertad Avanza por Jujuy, Manuel Quintar , llegó al Congreso sin pasar desapercibido y entró al estacionamiento a bordo de una camioneta Tesla Cybertruck . Este momento le valió cientos de críticas y elogios, como también el respaldo del presidente Javier Milei. Tras conocer su nueva adquisición, también se conoció una denuncia que realizó a una concesionaria por ser víctima de una estafa millonaria.

Según se conoció, en agosto de 2025 abonó la totalidad por una camioneta del mismo modelo pero nunca recibió la unidad, lo que disparó una investigación judicial que ya suma allanamientos, detenciones y un embargo de bienes por más de 1,2 millones de dólares.

La operación se realizó en una exclusiva concesionaria de Pilar. El diputado transfirió 285.000 dólares mediante una combinación de depósitos bancarios y efectivo. Sin embargo, tras meses de excusas y vencimientos incumplidos, el diputado radicó la denuncia en abril de 2026 ante la UFI N° 2 de Pilar.

La causa, caratulada como estafa y asociación ilícita, apuntó contra una pareja que lideraba una estructura societaria diseñada para captar clientes de alto poder adquisitivo.

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Cómo sigue la causa por estafa y cuáles fueron los autos secuestrados

Las investigaciones derivaron en allanamientos a finales de abril en el local denunciado y en el domicilio particular de los acusados. Ambos fueron detenidos momentáneamente y luego liberados.

Posteriormente, se detectó que los investigados, de 42 y 44 años, trasladaban vehículos y bienes hacia otro punto en Del Viso, donde se realizó un nuevo allanamiento en las últimas horas. En ese operativo se incautaron los autos de alta gama que fueron embargados para responder al perjuicio económico sufrido por el diputado.

Entre los vehículos secuestrados aparecen una Pick Up Dodge RAM, una Volkswagen Amarok, un Toyota Hilux, un Ford Territory, dos BMW, un Mercedes Benz GLA250, un Jeep Grand Cherokee, entre otros.

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A pesar de la estafa, el diputado se compró otro Tesla

Aunque todavía no recuperó el dinero invertido en esa operación, tiempo después Quintar logró comprar otra camioneta Tesla similar. De hecho, fue el vehículo con el que llegó al Congreso esta semana y que luego fue trasladado en grúa rumbo a Jujuy.

Es el mismo vehículo con el que se lo vio llegar al Congreso de la Nación el pasado miércoles y que dejó en el estacionamiento del lugar. Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

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Cómo es por dentro el Tesla Cybertruck del diputado Manuel Quintar

La camioneta tipo pickup está valuada en cerca de USD 100.000 en Estados Unidos y se estima que, con costos de importación, puede rozar los 300 millones en Argentina.

En el interior, el Tesla Cybertruck adopta un diseño sobrio, con líneas rectas, colores neutros y superficies lisas. De acuerdo con el sitio web oficial, el objetivo de este planteamiento es reducir la ornamentación al mínimo, para priorizar la funcionalidad sobre los elementos decorativos.

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La cabina cuenta con espacio para cinco ocupantes adultos. Tanto la fila delantera como la trasera ofrecen amplitud para pasajeros de distintas tallas e incorporan un techo de vidrio panorámico que genera una mayor sensación de espacio y luminosidad.