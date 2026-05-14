Remolcaron la Tesla Cybertruck del diputado libertario y crece la polémica en el Congreso

El episodio ocurrió horas después de la fuerte repercusión que había generado la llegada del legislador libertario al Congreso con el vehículo eléctrico.

La polémica alrededor del diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar , sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que la camioneta Tesla Cybertruck con la que llegó al Congreso fuera retirada mediante una grúa. El episodio se dio apenas horas después de la fuerte repercusión que generó la aparición del vehículo de lujo en el estacionamiento legislativo.

La situación amplió el debate que ya se había instalado tras conocerse que el legislador jujeño circulaba en una camioneta valuada en más de 100 mil dólares , aunque distintas publicaciones especializadas sostienen que el precio en Argentina podría superar ampliamente esa cifra debido a los costos de importación.

Según trascendió, la Cybertruck no contaba con patente colocada, motivo por el cual Quintar habría solicitado un servicio de remolque privado para trasladarla fuera de Buenos Aires. Imágenes de la camioneta siendo cargada por una grúa comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y alimentaron nuevas críticas hacia el legislador libertario.

El episodio que generó malestar político

La llegada de Quintar al Congreso con la camioneta eléctrica de Tesla ya había provocado incomodidad tanto en sectores de la oposición como dentro del propio oficialismo. La escena tomó mayor repercusión luego de que el propio diputado publicara una foto junto al vehículo en sus redes sociales con la frase: “A mi nombre, con la mía”.

tesla diputado El legislador habría importado la camioneta eléctrica desde Estados Unidos.

El caso rápidamente abrió cuestionamientos vinculados al contraste entre el discurso de austeridad impulsado por el gobierno nacional y la exhibición de un vehículo de alta gama dentro del ámbito legislativo. Incluso circularon versiones sobre un supuesto pedido para retirar la camioneta del estacionamiento del Congreso, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

Quién es Manuel Quintar

Quintar es diputado nacional por Jujuy y forma parte del bloque de La Libertad Avanza desde diciembre de 2023. Además de abogado, mantiene actividades empresariales vinculadas al sector de la salud privada en el norte del país.

La repercusión del caso también se trasladó a redes sociales, donde el episodio generó miles de comentarios y memes vinculados al valor del vehículo, la ausencia de patente y la imagen que dejó la camioneta siendo trasladada por una grúa.

diputado la libertad avanza Tesla

Cuánto cobra Manuel Quintar

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

El patrimonio de Quintar

La última declaración jurada patrimonial que presentó Manuel Quintar fue el 1 de octubre de 2025, que correspondía al ejercicio de 2024. En ese registro, la camioneta Tesla Cybertruck no figura como tal en la presentación.

Así estacionó el diputado libertario su camioneta Tesla valuada en más de 100 mil dólares

En ese trámite, el diputado reportó un total de 8 inmuebles, de ellos dos lotes en Salta y 6 en San Salvador de Jujuy, sobre los que declaró una superficie de “1 metro cuadrado″.

También consignó 7 vehículos: una moto Husqvarna TE 300i, registrada en 2023, una camioneta pick-up Volkswagen Amarok que adquirió en 2019, una Toyota Hiace Wagon para transporte de pasajeros, una moto eléctrica Stark VARG, y una motocicleta KTM 990 Adventure, modelo 2011, y una Mercedes Benz ML 320 CDI 4Matic, todo terreno, modelo 2009 y un vehículo 2019 que aparece como “no informado”.

Otro dato singular: la casa habitación en Jujuy aparece en encabezados de ambos extremos del año, pero valuada en 3.538.979,13 pesos al inicio y en cero al cierre, lo cual sugiere un posible traspaso, venta o cambio de titularidad que el documento no detalla.