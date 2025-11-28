Incendio descontrolado en Loncopué: más de 80 brigadistas trabajan para contener el avance del fuego

El incendio rural ya afectó 3.800 hectáreas de matorral y pastizal. Operan medios aéreos y brigadas en dos turnos para frenar el frente activo.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén mantiene un operativo intensivo para combatir el incendio que desde hace varios días afecta la zona de Ranquilón, en el área rural de Loncopué. El fuego continúa en estado descontrolado y avanza hacia nuevos sectores del paisaje cordillerano.

Según información oficial, el siniestro ya consumió unas 3.800 hectáreas de matorral y pastizal , con un frente activo que se desplaza desde la cola hacia el flanco izquierdo del incendio. A pesar de los esfuerzos sostenidos, persisten puntos activos tanto en la cabeza como en el flanco derecho, aunque se encuentran más aislados.

Más de 80 brigadistas participan del operativo y trabajan divididos en dos turnos para sostener la contención durante toda la jornada. Durante la noche, más de 30 brigadistas centraron sus tareas en la cola y el flanco derecho, sectores donde las condiciones resultan más favorables para frenar el avance.

Incendio Loncopué

A las tareas terrestres se suma el despliegue aéreo, con dos aviones hidrantes realizando descargas sobre los puntos más calientes y un helicóptero destinado al traslado de personal hacia las zonas de mayor complejidad operativa. La combinación de ambos recursos permite reforzar las líneas de control en sectores donde el acceso es limitado.

Las autoridades provinciales destacaron que se mantiene un trabajo coordinado entre las brigadas de terreno, el comando operativo y los medios aéreos, con el objetivo de “proteger a la comunidad y contener el avance del incendio”, que continúa bajo monitoreo permanente.

El operativo seguirá activo durante todo el día y no se descartan nuevas ampliaciones de recursos si las condiciones climáticas complican el panorama en las próximas horas.

Desde el gobierno provincial solicitaron a la población no circular por las zonas afectadas y respetar todas las indicaciones del personal de emergencia.

Incendio en el norte neuquino contenido

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó este jueves a la mañana que el incendio del Cerro Caicayén, en El Cholar, se encuentra contenido.

Las brigadas continúan trabajando en el lugar para asegurar el perímetro y evitar posibles reinicios, mientras se mantienen las tareas de vigilancia preventiva debido a las condiciones meteorológicas.

"Gracias al enorme esfuerzo realizado durante la noche por todo el personal operativo, podemos anunciar este logro. Pedimos a la comunidad mantenerse atenta a los partes oficiales", afirmó la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos Luciana Ortiz Luna.

Luciana Ortiz Luna Omar Novoa

El incendio del Cerro Caicayén, que afectó aproximadamente 600 hectáreas, fue abordado con una estrategia de ataque nocturno, una modalidad excepcional que permitió operar con 20 brigadistas, con asistencia médica del SIEN durante toda la intervención.

Por otra parte, el personal operativo de la Secretaría realizó la evacuación de una criancera y sus animales, para evitar que regresen a las zonas de pastoreo sin advertir la presencia del fuego. El operativo se desarrolló en trabajo conjunto con la intendenta de El Cholar, Silvia Canales, quien se encuentra en territorio desde primera hora junto al personal del gobierno local.