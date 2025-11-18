Incendio fatal en Cipolletti: se conoció la identidad de uno de los fallecidos y un video del siniestro

Continúa la investigación para saber cómo se originó el fuego. Uno de los muertos aún no pudo ser identificado por el estado en el que fue hallado.

El Ministerio Público Fiscal trabaja para establecer el origen del incendio que el lunes por la tarde destruyó por completo una vivienda en Cipolletti y dejó como saldo la muerte de dos personas. Las pericias avanzan junto con la toma de declaraciones a vecinos y personas vinculadas al lugar. El inmueble permanece bajo resguardo policial.

La primera víctima identificada fue el hombre que había logrado ser rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky. Se trata de Pablo Franco Davies, de 34 años , quien presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo y falleció horas después. El segundo cuerpo , hallado completamente calcinado dentro de la vivienda, correspondería a un hombre de unos 50 años, pero su identidad dependerá del informe de autopsia.

A su vez, esta tarde, LM Cipolletti pudo acceder a imágenes del momento del siniestro que resultó fatal en el barrio San Lorenzo. En el video se ve como el fuego, consumía todo por dentro del domicilio.

incendio fatal cipolletti dos muertos quemados

Peritajes en marcha y declaración de testigos

El fiscal Martín Pezzetta quedó a cargo de la investigación y ordenó una serie de medidas para determinar cómo se inició el fuego en la casa ubicada sobre calle Río Gallegos, entre Pagano y Juan Vucetich. Los bomberos realizaron las primeras pericias técnicas tras controlar el incendio, aunque señalaron que por el momento no existe una hipótesis firme.

En paralelo, la Fiscalía continuaba este martes con la recepción de testimonios. Algunas personas fueron demoradas durante las primeras horas del procedimiento, aunque todas recuperaron la libertad y se descartaron detenciones. La búsqueda de información se centra en reconstruir la dinámica previa al inicio de las llamas.

Uno de los testimonios señaló que la vivienda no estaba ocupada por su propietario, sino por su hermano, quien habría permitido el ingreso de desconocidos. Ese dato coincide con relatos de vecinos que mencionaron desórdenes frecuentes y episodios de violencia vinculados al consumo de alcohol y drogas.

El fuego y el operativo de emergencia

El incendio comenzó cerca de las 17 y obligó al cierre preventivo del tránsito en la cuadra debido al despliegue de bomberos, policía y personal municipal. Desde el exterior aún puede observarse el interior totalmente destruido y un techo de chapa con riesgo de derrumbe.

Dentro de la casa, los rescatistas encontraron a Franco Davies con vida y lo trasladaron en clave roja al hospital, donde murió a las 18:45. También hallaron el cuerpo del segundo hombre, reducido casi por completo por el fuego, lo que dificulta su identificación y prolongará el trabajo forense.

Impacto en el barrio y continuidad de la investigación

El hecho generó conmoción entre los vecinos del sector noroeste de la ciudad. Algunos relataron que en la vivienda solían reunirse personas en situación de calle y que no eran infrecuentes los incidentes y discusiones.

La casa permanece acordonada mientras siguen las pericias y se aguarda el resultado de la autopsia que podría confirmar la identidad del segundo fallecido.

El informe preliminar de la autopsia de los dos cuerpos se conocerá este miércoles. Allí se espera confirmar la identidad del segundo fallecido y también si tenían indicios de criminalidad previo a las consecuencias del fuego.