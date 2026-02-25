Impresionante incendio en una fábrica textil: más de 120 bomberos trabajaron en el lugar

El fuego afectó un depósito de telas y obligó a un amplio despliegue de dotaciones de bomberos y Defensa Civil. No hubo heridos graves.

Un incendio de grandes proporciones se desató en una fábrica textil y generó alarma entre los vecinos por la magnitud del fuego y la densa columna de humo que se extendió por el barrio. El siniestro demandó un operativo de gran escala con la intervención de más de un centenar de bomberos y la colaboración de cuarteles de distintas localidades del conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió este martes, cerca de las 19:30, en un depósito ubicado en la intersección de las calles Rucci y Liniers, en Valentín Alsina , partido de Lanús. Las llamas se extendieron rápidamente dentro del galpón , que ocupa casi toda una manzana, y obligaron a establecer un perímetro de seguridad en la zona.

El fuego se inició en un sector del depósito donde se almacenaban rollos de tela y otros productos textiles, materiales altamente inflamables que favorecieron la propagación de las llamas. La fábrica se encontraba cerrada al momento del siniestro, ya que la actividad había finalizado alrededor de las 18, y no había personal en el interior, lo que evitó víctimas entre los trabajadores.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, Adrián Arias, explicó que el aviso fue recibido por Defensa Civil a través del sistema de alarmas y que, al llegar las primeras dotaciones, se activó el protocolo para incendios industriales. “La dotación ya en camino observa gran cantidad de humo y se activa el protocolo que tenemos para industria. Se empiezan a desplazar todas las dotaciones y se acelera el operativo para lograr controlarlo”, señaló en declaraciones televisivas.

Embed Se incendió una fábrica sobre Rucci y Liners en Lanús Oeste, Valentín Alsina.

Están hace como 2 horas, creo que habré contado más de 10 camiones de bomberos y de varias zonas. El viento no ayuda!!!!



Nunca lo vi de tan cerca, un re contra operativo! Dios los guarde pic.twitter.com/KNd2yYpcAW — More (@moreechoda) February 25, 2026

El despliegue incluyó más de 16 dotaciones de bomberos y el apoyo de la Regional Uno, con la participación de cuarteles de Avellaneda, Dock Sud, Sarandí, Cherausía y otras localidades de la zona sur. En total, se movilizaron hasta 18 camiones cisterna para abastecer de agua a los equipos que trabajaban dentro del galpón, lo que permitió sostener el combate contra el fuego durante varias horas.

A pesar de la magnitud del incendio, las llamas quedaron circunscriptas a un sector de aproximadamente 30 por 40 metros, dentro de una fábrica que tiene una superficie cercana a los 100 por 100 metros. Según Arias, la mercadería estaba sectorizada y ordenada, lo que ayudó a evitar que el fuego se propagara hacia otros galpones o a las viviendas linderas.

Las condiciones dentro del depósito fueron extremas debido a las altas temperaturas generadas por la combustión del material textil. Cuatro bomberos sufrieron bajas de presión por el calor, aunque no se reportaron heridos de gravedad entre los rescatistas ni entre los vecinos. “Es como un horno, está todo cerrado”, describió el jefe del cuerpo sobre las condiciones de trabajo en el interior del galpón.

Embed INCENDIÓ EN FÁBRICA DE VALENTIN ALSINA

Fue anoche en una textil en la esquina de las calles Rucci y Liners.

Ya extinguido el fuego, continúa el corte.pic.twitter.com/9R318pj3w1 — Jota Leonetti | Transito (@jotaleonetti) February 25, 2026

Durante el operativo se registró el colapso parcial de una losa y el desplazamiento de parte del tinglado, lo que generó riesgo de derrumbe en el sector afectado. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones en las inmediaciones y mantuvieron un perímetro de seguridad para evitar el ingreso de personas al predio.

Evacuación en el barrio

El humo y el olor a quemado se percibieron en gran parte del barrio, y varios vecinos se autoevacuaron por precaución. Defensa Civil colaboró en el desalojo preventivo de la zona y en el ordenamiento del tránsito, mientras las imágenes del incendio se multiplicaban en redes sociales, donde se podían ver las llamas elevándose por encima del galpón tras el colapso parcial de la estructura.

El depósito afectado representaba menos de un cuarto de la superficie total de la fábrica, pero la gran cantidad de telas almacenadas favoreció la propagación rápida del fuego. El operativo logró evitar daños totales en el complejo industrial y que las llamas alcanzaran otras instalaciones o viviendas cercanas.

Embed ÚLTIMO MOMENTO: Grave incendio en fábrica textil de Valentín Alsina

En horas de la tarde de este 24 de febrero, se desató un incendio de magnitud en la planta del Grupo Tyc, ubicada en la intersección de las calles Rucci y Liniers, Lanús.

Operativo en curso:

9… pic.twitter.com/2BJrkS1OEL — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) February 25, 2026

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de los peritos de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Desde el cuerpo de bomberos aclararon que su intervención se limitó a la extinción y control del fuego, mientras que las pericias técnicas permitirán establecer el origen del siniestro.

Arias destacó el trabajo coordinado entre los distintos cuarteles, el municipio y los vecinos, y anticipó que las tareas de remoción de escombros y enfriamiento podrían extenderse al menos durante un día más, debido a la gran cantidad de material acumulado en el depósito. El operativo continuó durante varias horas para asegurar que no quedaran focos activos y garantizar la seguridad en la zona afectada.