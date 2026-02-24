Incendios en Chubut: aún hay 60 brigadistas en Puerto Patriada y avisan que la extinción total llevará tiempo

El fuego está oficialmente "controlado" desde el viernes. Se quemaron 30.000 hectáreas en la zona. El Parque Los Alerces, abierto al público, aunque no al 100%.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut informó que continúan “las tareas de liquidación” en la zona de Puerto Patriada donde se produjeron incendios vinculados con los del área del Parque Nacional Los Alerces.

El organismo chubutense de control de incendios se refirió a los sectores correspondientes a su jurisdicción -es decir, fuera del Parque Nacional- y recordó que si bien el fuego está controlado , aún no está extinguido , remarcando que esta última etapa demandará “mucho tiempo”.

Los incendios de Puerto Patriada fueron declarados como “controlados” el jueves 19 de febrero cerca de la medianoche. El SPMF informó en ese momento que la superficie afectada estimada había sido de 30.677 hectáreas.

Con inicio durante diciembre de 2025, Chubut ha sufrido la ola de incendios forestales más grandes de su historia desde que se tiene registro. El total de superficie quemada en la provincia supera las 50.000 hectáreas, muy por encima de la peor marca anterior, de 2015, cuando las llamas arrasaron con algo menos de 40.000 hectáreas.

El comunicado del SMPF de Chubut

En un comunicado difundido este lunes por la noche, el SPMF dio a conocer que “continúan las tareas de liquidación de puntos calilentes en los incendios Primera Cantera-Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia, vinculados al icendio iniciado en el área del Parque Nacional Los Alerces”.

El organismo provincial detalló que con ese objetivo “trabajan 60 combatientes en enfriamiento y control permanente” y remarcó que se trata de “un área afectada muy extensa”.

“La presencia de humo no significa abandono: responde al trabajo sobre combustible grueso (troncos y raíces) y turba que mantiene calor interno, en un contexto de escasas precipitaciones”, indicó el comunicado.

Por otra parte, advirtió que aún hay una larga tarea por delante, más allá de que el foco ígneo esté controlado. “La liquidación es una etapa técnica que demanda mucho tiempo y monitoreo constante para evitar reactivaciones. Seguimos trabajando”, finalizó.

La actividad en el Parque Nacional

Mientras tanto, el Parque Nacional Los Alerces ya se encuentra rehabilitado para las actividades turísticas, y durante el fin de semana se produjo un importante ingreso de visitantes a las áreas de uso público de las zonas Norte, Centro y Sur con un total de 2.500 ingresos registrados en las portadas de acceso.

Si bien el número está lejos de los mejores registros de visitas al Parque -el récord para un solo día es de 10.500 personas, el 1 de enero de 2025-, se trata de una cantidad muy importante teniendo en cuenta la situación atravesada y el hecho de que posiblemente todavía haya gente, incluso en Chubut, que no está completamente informada acerca de la reapertura del Parque.

Las autoridades informaron que se encuentran habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen. En el Rio Arrayanes y Rio Rivadavia se permite el uso de embarcaciones sin motor, mientras que en Embalse Amutui Quimey, no se permiten las actividades náuticas ni las que impliquen presencia de personas en el espejo de agua.