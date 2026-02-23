En Chubut habrá ficha limpia para los empresarios de la pesca

El proyecto que el gobernador Ignacio Torres envió a la Legislatura les niega permisos a quienes tengan condenas firmes o hayan incurrido en defraudación fiscal.

Epígrafe: La nueva ley de pesca de Chubut crea un registro digital de actores de la industria y establece controles más estrictos a la actividad, especialmente en lo que se vincula con la caducidad de permisos.

El gobernador Ignacio Torres presentó ante la Legislatura de Chubut el proyecto de Ley Nº 005/2026 , que modifica la vigente Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable de la provincia, que incorpora un capítulo inédito: el Régimen de Ficha Limpia Pesquera .

"La actividad pesquera constituye uno de los pilares económicos de la provincia del Chubut y representa un recurso natural de dominio público cuya explotación debe garantizarse bajo principios de legalidad, transparencia e integridad ", justifica el texto de presentación de la iniciativa, rubricada por el mandatario y su ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

El proyecto presentado el último viernes y difundido este lunes por Diario Jornada reconoce que en los últimos años se detectaron "situaciones de inactividad injustificada de permisos, incumplimientos contractuales, maniobras irregulares y conductas tipificadas en materia fiscal", lo que motivó la necesidad de actualizar el marco normativo.

La ficha limpia pesquera de Chubut

El nuevo Capítulo XVI establece que, antes de otorgar, renovar o transferir permisos de pesca, habilitaciones, cuotas de captura y otras autorizaciones, se deberá verificar el historial fiscal y administrativo del solicitante.

El régimen alcanza a titulares, beneficiarios, apoderados y representantes de permisos; a las personas jurídicas (empresas) y a sus directores, administradores, síndicos y miembros del órgano de gobierno; y a quienes quieran acceder a permisos en carácter de asociados, locatarios, cesionarios o bajo cualquier otra modalidad. Bien amplio.

Ninguno de ellos podrá ser titular ni beneficiario de permisos si cuenta con sentencia firme confirmada en segunda instancia por delito doloso, o quienes hayan incurrido en defraudación fiscal. La restricción se extiende a representantes legales, directores, administradores y a accionistas o socios con participación superior al 20%.

Crisis en la pesca de Langostino. Pesca de langostino en aguas de Chubut.

Para sostener el sistema, el proyecto crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera, de carácter público, gratuito y de acceso digital.

Allí figurarán los titulares de permisos vigentes con sus características e historial, quienes tengan permisos suspendidos y las causales, quienes los hayan tenido caducados o dados de baja, y el historial de sanciones aplicadas por la Secretaría de Pesca.

Permisos inactivos y causales de caducidad

Más allá de la novedad de la ficha limpia, el texto del proyecto también propone cambios en el artículo 45, que obliga a los armadores o propietarios cuyos buques no hayan salido a pescar —pese a tener condiciones para hacerlo— a justificar esa inactividad dentro de un plazo fijado por la autoridad de aplicación. La solicitud podrá ser aceptada o rechazada.

Además, se incorpora la caducidad automática de los permisos asociados a buques de empresas con sentencia de quiebra.

Entre las causales de suspensión de permisos figuran: negarse a inspecciones provinciales, no pagar aranceles, no entregar el libro de ingreso de materia prima a planta, incumplir contratos de abastecimiento, no abonar multas firmes, no presentar el libre deuda emitido por la ARECH, y acumular infracciones reiteradas por una misma causa.

El artículo 56, finalmente, detalla las situaciones que habilitan a la Provincia a retirar el permiso e inhabilitar al titular. Entre ellas: la declaración de quiebra, la inactividad no justificada del buque, la defraudación fiscal dolosa, la reiteración dentro del año de omisiones fiscales culposas que no sean errores excusables, y el incumplimiento grave de normas de seguridad de la Prefectura Naval Argentina que pongan en riesgo a la tripulación.