Incendios récord en Chubut: de diciembre a febrero se quemaron 50.000 hectáreas, el máximo histórico

Las causas: acumulación de combustible natural y actividad humana. El viernes detectaron dos nuevos focos en el Parque Nacional Los Alerces.

Después de más de dos meses de combate contra los incendios en la provincia de Chubut , los principales focos han sido controlados pero el fuego continúa presente.

El martes de la semana pasada se declaró oficialmente contenido el incendio más grande en el Parque Nacional Los Alerces, donde se quemaron 16.000 hectáreas de bosques y el jueves, el de Puerto Patriada y El Hoyo que quemó más de 30.000.

Un día más tarde, el viernes último, fueron detectados dos nuevos focos dentro del parque, en la zona del río Grande, presuntamente generados de manera intencional y que, según el último reporte oficial del Parque Nacional, continuaban siendo combatidos.

A esta altura del año, aunque restan los peritajes finales que den las cifras definitivas, ya se puede confirmar que los incendios de la temporada de verano 2026 son los más grandes de los que hay registro en la historia de la provincia de Chubut.

Chubut: muy por encima de catástrofes anteriores

Según un estudio de María Marcela Godoy -científica del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y el Conicet y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)- que reconstruye los incendios patagónicos desde la prehistoria, la simultaneidad y extensión de los incendios de esta temporada en Chubut superan cualquier antecedente conocido.

Quedó largamente atrás el incendio récord de 2015 cuando, de acuerdo con datos oficiales, se quemaron 39.994 hectáreas.

Este verano hay que sumar 30.677 hectáreas quemadas por el incendio en Puerto Patriada y El Hoyo -cifra estimada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF)-, más de 16.000 hectáreas de bosque nativo de alto valor biológico en el Parque Nacional Los Alerces y sus zonas de influencia, y los focos en El Turbio y Cholila.

Así, el total provincial se eleva por encima de las 50.000 hectáreas, muy por encima de lo registrado en 2015 y todavía más en relación con la crisis ígnea de la Comarca Andina de 2021 en la que se perdieron 12.959 hectáreas, o los grandes incendios de 2011 y 2012.

Causas: combustible natural y actividad humana

En la investigación de Godoy se explica que el largo tiempo pasado sin incendios en zonas boscosas generó una carga inusual y peligrosa de material inflamable natural como ramas, hojarasca y biomasa seca.

"Hubo muchos años con condiciones para que se dieran los incendios y no hubo. Eso hace que se acumule con el tiempo mucho combustible, provocando que los incendios sean más intensos y quizás más severos", indica la científica.

Otro aspecto tenido en cuenta es el crecimiento de lo que se denomina "interfaz urbano-rural", áreas donde los asentamientos urbanos se encuentran con la vegetación natural. Más personas viviendo cerca del bosque incrementaron el riesgo: el 93% las igniciones en la región tuvieron origen en actividad humana, ya fuera por negligencia o con intención.

"Estamos fragmentando el medio natural, introduciendo especies exóticas -opinó la especialista- nos estamos metiendo en un lugar donde ya naturalmente hay condiciones para que se produzca un incendio, sin saber cómo funciona ese ecosistema".

“No tomamos los cuidados necesarios para cuidar las casas y las vidas", advirtió.

Aunque el número de 50.000 hectáreas quemadas aún es provisorio y se ajustará tras el enfriamiento total de los suelos, la magnitud de lo ocurrido ya permite afirmar que supera todo lo anterior en Chubut.

"El incendio más grande registrado fue este último. La cifra es bastante aproximada porque la tecnología permite calcular con gran exactituy”, aseguró Godoy y subrayó que si hay alguna diferencia, esta será “de muy pocas hectáreas”.