Una familia que volvía de ver a los pingüinos en Chubut sufrió un fatal vuelco: murió un nene de 6 años

La camioneta en la que se trasladaba con su familia volcó en el camino a la reserva de Punta Tombo . Tenía el cinturón de seguridad puesto.

Un nene de 6 años que se encontraba de vacaciones con su familia en la provincia de Chubut falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el camino al Área Natural Protegida de Punta Tombo.

Según informaron fuentes de la Comisaría Distrito Rawson , la familia -integrada por una pareja y cuatro menores- fue desde Playa Unión, el balneario principal de la ciudad de Rawson , hacia la reserva donde cada verano se reúne la mayor colonia de pingüinos de Magallanes de la Argentina continental.

En una curva pronunciada de la ruta a Punta Tombo , pocos kilómetros antes del ingreso a la reserva, el vehículo en el que se trasladaban, una camioneta Toyota SW4 de color dorado, perdió la estabilidad y volcó.

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves. “Fue aproximadamente a ocho kilómetros de Punta Tombo”, confirmó Norberto Torres, segundo jefe de la Comisaría de Rawson.

El niño sufrió lesiones graves y, si bien fue trasladado al Hospital Zonal Adolfo Márgara de Trelew por la propia familia, ayudada por personas que pasaban por el lugar, falleció poco después de las 19 a causa de las heridas sufridas.

Chubut: el resto de la familia, fuera de peligro

Torres confirmó que el pequeño viajaba con el cinturón de seguridad puesto en el momento del vuelco.

Pingüinos de Magallanes en Punta Tombo Punta Tombo es la principal reserva de pingüinos de Magallanes de Chubut.

Dijo, por otra parte, que todavía “no se sabe quién manejaba”. Y agregó que el accidente se produjo en una zona donde no hay señal de celular y que, por ese motivo, la familia no pudo llamar a un número de emergencias y fue asistida por particulares antes de que la Policía llegara al lugar.

El resto de los ocupantes de la camioneta también fue derivado al hospital para que les realizaran evaluaciones médicas. Aunque no se dio a conocer la magnitud de las lesiones sufridas, en ninguno de los casos habría sido de gravedad extrema. “Están fuera de peligro”, aseguró el comisario.

La familia no era de Chubut. De acuerdo con lo que trascendió, son de Rosario, provincia de Santa Fe, y estaban de vacaciones en la provincia patagónica.

Una ruta que requiere extremar cuidados

La camioneta Toyota fue secuestrada para que se le realicen pericias con el objetivo de esclarecer con mayor precisión los motivos del accidente y determinar si hubo algún elemento externo o falla mecánica que haya provocado el vuelco, o simplemente el conductor perdió el control del vehículo a causa de las dificultades de la propia ruta.

“Lo que refieren es que la curva (donde se produjo el vuelco) es muy cerrada y eso los sorprendió”, indicó el comisario Torres.

Señaló, asimismo, que las condiciones de la ruta en el lugar del accidente no presentaban características distintas a las habituales.

La reserva de Punta Tombo es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, en especial en su región costera. El camino que la comunica con Rawson es una vía muy transitada, tanto por visitantes como por residentes, en especial en verano, cuando llegan los pingüinos al Área Protegida. Se trata de una ruta cuyas condiciones del terreno, con una parte pavimentada y otra de ripio, y curvas pronunciadas obligan a extremar precauciones.