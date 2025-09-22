Quién era el capo de los prostíbulos que se mató en el penal de Rawson

Había sido trasladado a Chubut porque en otras cárceles no lo podían controlar. Tenía 28 años y purgaba condena por el homicidio de dos policías.

Un hombre que purgaba condena por el asesinato de dos policías se quitó la vida en el penal de Rawson , en la provincia de Chubut, uno de los institutos penitenciarios de mayor seguridad de la Argentina, donde se encontraba alojado.

Máximo Alejandro Abraham, el criminal que se suicidó este fin de semana, tenía 28 años y estaba condenado por haber fusilado a sangre fría a dos agentes de policía en 2018, en el parque 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hecho por el cual nunca expresó arrepentimiento.

Según se informó, el homicida tucumano se ahorcó colgándose de uno de los barrotes de su celda.

Había sido trasladado a la cárcel de Rawson por su comportamiento incontrolable y llevaba un año y dos semanas en el penal chubutense.

El heredero de la madama

El doble asesino era heredero de la cadena de prostíbulos de Irma “La Turca” Abraham, una conocida madama de la provincia del norte argentino que murió en marzo de 2017, a los 89 años.

Carcel de Rawson, en Chubut. Unidad Penal 6 de Rawson, en Chubut.

“Maxi” pasó casi toda su vida en El Manantial, una localidad del departamento de Lules, en los alrededores de la capital tucumana.

Heredó de su abuela parte de los tres hoteles alojamiento que la familia poseía desde hace décadas sobre la Ruta Nacional 38, en El Manantial.

Al margen de los asesinatos de los dos policías, Abraham ya contaba con un pasado lleno de escándalos y hechos delictivos.

Había sido sobreseído en una causa por robo agravado en 2015, pero arrastraba otras investigaciones por amenazas, resistencia a la autoridad y un violento episodio en el que disparó contra un joven dentro de uno de sus propios hoteles.

Cuando lo detuvieron por el doble crimen tenía un pedido de captura debido a un intento de homicidio hace dos años.

El doble homicidio

El caso que lo llevó a la cárcel de Rawson ocurrió el martes 13 de febrero de 2018.

Según se determinó en el juicio posterior, iba en su camioneta Toyota Hilux blanca por los alrededores del parque 9 de Julio, se detuvo junto al parque e invitó a una mujer trans que se encontraba ejerciendo la prostitución para que subiera al vehículo.

En ese momento se acercó al lugar un móvil policial conducido por Sergio Páez González, de 44 años, y Cristian Peralta, de 37.

Abraham se bajó de la camioneta con un arma en la mano y, mientras increpaba a los agentes, comenzó a dispararles repetidas veces, causándoles la muerte.

De inmediato, huyó de la escena dejando en el lugar a la mujer trans.

Así llegó a Rawson

Diez días después, basándose en información de testigos, el análisis de las cámaras de seguridad y la elaboración de un identikit, la Policía logró detenerlo.

Fue condenado a prisión perpetua en 2021. Desde que fue procesado, fue un interno complicado que protagonizaba peleas con sus compañeros de encierro.

En junio del año pasado, las autoridades del penal de Villa Urquiza, en Tucumán, descubrieron marihuana y dinero en efectivo en su celda. Sospecharon que dirigía una red de narcomenudeo en el penal, por lo que fue procesado por comercialización de drogas.

Por esto y otros hechos violentos, fue trasladado a cárceles de mayor seguridad. Primero pasó por el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, y finalmente recaló en Rawson.