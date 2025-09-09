Chorizos con insecticida en Rawson: lo acusan de matar perros y poner en riesgo a la gente

Para la Justicia de Chubut , el imputado cometió un delito ambiental, además de la crueldad animal. Tres animales murieron tras comer los embutidos.

La Justicia de Chubut autorizó la ampliación de una investigación contra un hombre de Rawson acusado de haber envenenado a tres perros, agregando al delito de crueldad animal el de contaminación con residuos peligrosos, ya que para matar a los animales, el imputado habría utilizado un insecticida que podría ser letal incluso en humanos.

La causa se basa en un hecho ocurrido durante la noche del 28 de febrero último en el barrio La Isla, de la capital chubutense. Se sospecha que el acusado, identificado como Carlos Rivas, arrojó embutidos envenenados intencionalmente, que provocaron la muerte de los perro s Samy, Lupe y Manija, y pusieron en riesgo la salud pública.

De acuerdo con la hipótesis planteada por la fiscal general Florencia Gómez, titular de la fiscalía especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, cerca de las 21.30 de aquel día, Rivas habría tirado chorizos impregnados con un potente insecticida, dentro de un predio ubicado en la calle Tamariscos.

Los perros -dos hembras y un macho- comieron los chacinados y murieron poco después.

Rawson: un agroquímico peligroso y prohibido

En la resolución firmada por la jueza de Garantías Laura Martini se subrayó que el episodio no sólo impactó en los dueños de los animales, sino que también implicó un riesgo para la comunidad, dado que el químico utilizado es letal incluso en dosis mínimas y está prohibido como agroquímico por sus efectos en personas, aves y mamíferos.

Incluso, antecedentes en la región señalan que este mismo producto ya había sido detectado en casos que afectaron a cóndores andinos y otros animales silvestres.

En el transcurso de la audiencia, en la que estuvieron presentes los propietarios de los perros que murieron, la fiscal Gómez presentó las pruebas reunidas hasta el momento: pericias toxicológicas realizadas tanto en los restos de embutidos hallados en la zona como en el aparato digestivo de los perros, además de recipientes incautados en la vivienda del imputado.

Los análisis efectuados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia confirmaron la presencia del tóxico en todas las muestras examinadas.

La importancia del caso

Gómez aclaró que aún resta coordinar pruebas complementarias que ubiquen a Rivas en el lugar de los hechos, pero mencionó la existencia de filmaciones que refuerzan la acusación.

“El químico empleado es extremadamente peligroso para cualquier ser vivo que entre en contacto con él. El riesgo potencial hacia menores de edad y familias que circulan por el sector obliga a tratar este caso con máxima seriedad”, indicó la funcionaria judicial.

Ell abogado defensor Pablo Sánchez se opuso a la apertura de la investigación bajo el argumento de que debía intervenir la Justicia de Paz, y no el fuero penal ordinario, pero la jueza Martini rechazó el planteo y validó la continuidad de la causa.

El caso tiene especial relevancia no solo por la fuerte acusación contra el vecino sino porque se trata del primero que abordó la nueva Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, creada recientemente dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal del Chubut.