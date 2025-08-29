Rawson: le ofreció una coima a un policía y terminó detenido

Llevaba productos alimenticios a Puerto Madryn en un camión y dos utilitarios, sin cadena de frío. El agente filmó el intento de soborno.

Un comerciante de la ciudad de Puerto Madryn fue detenido e imputado por cohecho después de que intentó coimear a efectivos de la Policía de Chubut durante un operativo de control en la ciudad de Rawson .

El procedimiento de control policial se llevó a cabo en el barrio Roca , de la capital chubutense. Allí, agentes del área de Operaciones Policiales advirtieron maniobras irregulares que involucraban a un camión, un container y dos vehículos utilitarios que, según se pudo establecer, trasladaban mercadería sin las autorizaciones correspondientes.

El accionar policial que derivó en el intento de soborno se inició a partir de que los policías, que realizaban recorridas habituales, advirtieron una situación en que vehículos de carga obstaculizaban la circulación.

Un camión con un container estaba estacionado en la vía pública. A su costado, una camioneta utilitaria obstruía el tránsito. Al bajar para fiscalizar la infracción, los efectivos notaron que estaban descargando cajas de frutas y verduras del container hacia ese vehículo y otro similar estacionado detrás.

Apareció el dueño

Al advertir la presencia policial, un hombre se acercó al lugar y manifestó ser el dueño de los dos utilitarios. Explicó que trasladaba la mercadería hacia Puerto Madryn, ciudad en la que reside y en la que desarrolla su actividad comercial.

Al inspeccionar el container, los policías constataron que además de productos frescos había electrodomésticos y otros artículos, y que no se respetaban las condiciones de cadena de frío exigidas para el transporte de alimentos perecederos.

Mercadería decomisada en Rawson tras un intento de coima Mercadería decomisada en Rawson tras un intento de coima.

Tras la inspección, los efectivos informaron al comerciante que el procedimiento debía continuar y que se daría intervención a las autoridades competentes por incumplimiento de normativas de tránsito y salubridad.

En ese momento fue cuando el sujeto le ofreció a uno de los policías que encabezaban el operativo la suma de $300.000 en efectivo para evitar que se labraran las actas y se incautara la carga.

Según informaron desde la Policía de Chubut, el agente rechazó la propuesta y, además, logró registrar con su teléfono celular el momento en que el comerciante realizaba la oferta de dinero.

En base a esa prueba se dispuso la captura inmediata del individuo por el delito de cohecho, y se dio aviso al Ministerio Público Fiscal de Rawson.

De inmediato, intervinieron agentes municipales de Bromatología y del área de Transporte del Rawson, quienes labraron actas de infracción y procedieron al secuestro de la mercadería, valuada en aproximadamente 3,5 millones de pesos.

Rawson: imputación y decomisos

Los productos perecederos, que incluían frutas, verduras y otros alimentos, fueron decomisados por no cumplir con las normas sanitarias.

La Dirección de Tránsito de Rawson procedió, además, al secuestro de los dos vehículos utilizados para el traslado: una Toyota Hiace y una Mercedes Benz Sprinter, ambas sin habilitación para el transporte de mercaderías.

Tanto los dos rodados como los alimentos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Rawson.

En cuanto al camión y el container, se verificó la documentación reglamentaria y los remitos de carga de los electrodomésticos.

Desde la Fiscalía se informó que el detenido es un comerciante de nacionalidad boliviana, de 53 años de edad, residente en Puerto Madryn, y que permanece a disposición de la Justicia tras la imputación inicial por cohecho.