Otro ballenato muerto en Puerto Madryn: es el quinto en pocas semanas y apareció en pleno centro

La cría de ballena franca austral fue hallada cerca de La Hélice. El cuerpo estaba muy descompuesto y lo remolcaron hacia otra zona para evitar riesgos.

Por quinta vez en pocas semanas, vecinos de Puerto Madryn encontraron un cuerpo de una ballena franca austral muerta en las playas de la ciudad costera de Chubut. En esta ocasión, el ballenato hallado era una hembra y su cuerpo presentaba un importante estado de descomposición, por lo que se estima que murió al menos una semana antes de que la marea lo arrastrara hacia la costa.

El ballenato apareció en una playa céntrica y de mucha circulación de gente, a la altura de la avenida Gales, en la zona donde se encuentra la Hélice de Puerto Madryn.

Hace 10 días había sido encontrado otro, también en avanzado estado de descomposición y en una playa de la zona urbana.

Luego de que se conoció la situación, intervinieron en el lugar agentes de la Prefectura Naval Argentina e integrantes del Centro de Rescate Refaunar, quienes llevaron adelante un operativo para retirar el ballenato de la zona costera y así evitar riesgos sanitarios o de seguridad.

“Está bastante descompuesto y le faltan algunas partes, por lo que preferimos retirarlo antes de que aumente la cantidad de gente en la costa”, señaló el veterinario Víctor Fratto, director de Refaunar.

Urgencia para sacarlo del centro

El cuerpo del animal, que fue encontrado durante la mañana de este miércoles, fue sacado del lugar antes del mediodía.

Debido a que la marea baja estaba prevista para alrededor de las 17, se diagramó una maniobra con Prefectura Naval Argentina para remolcar al ejemplar de ballena franca austral hacia un sitio alejado de la zona urbana.

De acuerdo con lo que explicó el especialista, la aparición del cuerpo en la playa pudo haber estado relacionada con las condiciones meteorológicas.“Si hubiera pasado a la tarde, el viento del norte podría haberlo llevado a otro lugar”, agregó.

“Recién estamos empezando la temporada de ballenas muertas. En total ya van cinco. El año pasado murieron 71”, indicó Fratto Esa cifra récord de 2024 tuvo que ver con la presencia de una toxina en las aguas de Puerto Madryn.

Las necropsias y otros análisis que se realizan sobre los cadáveres de los ballenatos son parte del seguimiento sanitario que cada temporada llevan adelante organismos ambientales en esta zona clave para la conservación de la especie.

Los últimos años en Puerto Madryn

La aparición de ballenatos muertos no es habitual, pero tampoco es un hecho aislado.

La zona es un área de alta concentración de ballenas Franca Austral durante esta época del año, lo que implica que el hallazgo de animales muertos es un hecho que puede ocurrir dentro de lo esperable.

Durante 2023 se registraron 41 hallazgos de ballenas muertas y en 2024 la cifra ascendió a 71, en el marco de un episodio de intoxicación por biotoxinas marinas.

Esta situación particular del año último se debió a una toxina paralizante que atacó a las ballenas en el mar de la Península Valdés.

Inicialmente se informó que eran 18 las ballenas adultas que habían aparecido sin vida, varadas en las costas, pero poco después se confirmó el número de 21 ejemplares, al que se le sumaron 50 ballenatos y crías.