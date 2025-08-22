Incendio de la Casa de Gobierno de Chubut: irán presos dos de los cinco condenados

A cuatro años de los graves incidentes en Rawson , se conoció el castigo para los culpables. Los otros tres recibieron penas de prisión en suspenso.

El ataque a la Casa de Gobierno de Chubut fue el 16 de diciembre de 2021, en una marcha contra la minería en la provincia.

A cuatro años de las protestas antimineras que derivaron en incidentes violentos en la ciudad de Rawson incluyendo un incendio en la Casa de Gobierno de Chubut , fueron condenados cinco de los ocho imputados por aquellos hechos, aunque solo dos cumplirán prisión efectiva.

Luego de la audiencia de cesura de pena que se realizó el lunes último, el juez Javier Ángel Allende, al frente del tribunal unipersonal, dio a conocer las condenas para cinco de las seis personas que aún continuaban bajo proceso judicial.

Los delitos juzgados fueron cometidos durante los incidentes registrados el 16 de diciembre de 2021, cuando fueron atacados edificios públicos de la capital provincial incluyendo la Casa de Gobierno de Chubut, el Superior Tribunal de Justicia, la Honorable Legislatura y la Procuración General del Chubut.

Según lo resuelto, se comprobó que los imputados participaron en incendios, daños y saqueos en un contexto de violencia inédita para la capital provincial, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales.

Chubut: todas las condenas

La pena más severa recayó sobre Mauricio Nahum Vargas, condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de incendio y hurto agravado en la Procuración General.

Damián Andrés Díaz es el otro procesado que irá a la cárcel, con un año de prisión de cumplimiento efectivo por daño agravado en el Superior Tribunal de Justicia. Díaz contaba con antecedentes penales.

Lautaro "El Terri" Martínez, el acusado por el incendio en la Casa de Gobierno de Chubut que murió a horas del veredicto Lautaro Martínez, el imputado por el incendio a la Casa de Gobierno de Chubut que murió horas antes del veredicto. Diario Jornada

En tanto, se estableció la pena de un año de prisión en suspenso para Lucas Lucas Alexis Espinoza Andrade (daño agravado a un móvil policial), Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza (daño agravado en oficinas de la Procuración General) y Nicolás Alejandro Díaz (hurto agravado de bienes en la Procuración General).

Asimismo, se ratificó la absolución de Gastón Velásquez, que era menor de edad cuando ocurrieron los incidentes, y para quien la fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva por dañar a pedradas el frente del máximo tribunal provincial y robar un matafuego de la Procuración General.

Velázquez después protagonizó un hecho singular cuando debió ser llevado por la fuerza a una audiencia a la que debía comparecer, tras ser encontrado durmiendo en su domicilio.

El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente en aquella jornada.

El imputado que falleció

Previamente a la audiencia de cesura de pena se había conocido la muerte de Lautaro Martínez, otro imputado, que finalmente fue absuelto.

Martínez, apodado “El Terrible” o “El Terri”, era uno de los acusados más notorios del proceso judicial que se desarrolló en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Rawson.

Durante los incidentes fue fotografiado y filmado, y posteriormente se ratificó mediante pericias su participación en los hechos.

En el juicio se llegó a establecer que Martínez ingresó al sector conocido como “Pasillo Contencioso Administrativo”, arrojó al suelo papeles y otros elementos, intentó prender fuego los papeles sin éxito, pateó un mueble de madera, tiró al piso una impresora y un dispenser de agua y finalmente se apoderó de una luminaria de emergencia blanca, que introdujo en su mochila y se retiró del lugar.