50 domicilios involucrados en casi todo el país: desbarataron una red internacional de pedofilia

Los procedimientos se realizaron en el marco de la operación Aliados por la Infancia V, que involucra a 15 países. Hay involucrados en más de 20 provincias.

Una investigación internacional contra la ciberdelincuencia permitió desbaratar una red internacional de pedofilia en distintas partes de Argentina, y derivó en dos importantes allanamientos.

Según informó el portal El Tribuno de Salta, los procedimientos se realizaron en el marco de la operación Aliados por la Infancia V, que involucra a 15 países y busca desarticular el intercambio de material de abuso sexual infantil en internet.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, confirmó que entre martes y miércoles se llevaron adelante los allanamientos en Salta, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material de interés para la causa. Los dos sospechosos salteños serán imputados en las próximas horas.

Grooming en Río Gallegos "Había imágenes de un bebé con la parte íntima de un adulto y niños destripados", relató la mujer de Río Gallegos que detectó el grupo en el celular de su nene (imagen ilustrativa)

La operación se coordinó a través del Ministerio Público Fiscal de CABA, con la colaboración de organismos de Estados Unidos, y se apoyó en el sistema ICACCOPS (Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System), una plataforma que permite rastrear a los usuarios que comparten imágenes y videos de explotación sexual infantil.

De acuerdo a la investigación, los imputados utilizaban eMule, un programa de intercambio de archivos que facilita la distribución anónima y descentralizada de material ilegal.

Identificaron 50 domicilios en 22 provincias argentinas

En total, fueron identificados 50 domicilios en Argentina vinculados con la causa, distribuidos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Formosa, La Rioja, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Salta.

La fiscal Cornejo advirtió sobre la gravedad de este tipo de delitos: “Este tipo de prácticas permiten a los pedófilos el anonimato y la masividad de alcance en cuestión de segundos, dejando a niños, niñas y adolescentes en una situación de total vulnerabilidad”.

Además de Argentina, participan del operativo Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Finalmente, se supo que en Salta, la Dirección General de Ciberseguridad y la División de Trata de Personas de la Policía provincial colaboraron en los procedimientos.

La difusión de material íntimo y el acoso virtual son actos de violencia.

Importante operativo: detuvieron a cuatro personas en Santa Cruz

Días atrás, cuatro personas de entre 20 y 42 años quedaron detenidas durante 11 operativos realizados en distintos sectores de Río Gallegos,en el marco de una investigación internacional por distribución de imágenes de pedofilia, mientras que cuatro menores que fueron hallados en algunas de las viviendas allanadas fueron puestos bajo resguardo judicial.

La investigación internacional surgió a partir de alertas emitidas desde España y reveló la existencia de una red transnacional de distribución de material pornográfico infantil con alcance en 15 países, y en 14 provincias de la Argentina.

Los allanamientos en la capital de Santa Cruz se concretaron en viviendas ubicadas en las calles Zapiola, Belgrano, Arturo Illia y en los barrios Madres a la Lucha, Ayres Argentinos y San Benito.

Durante los allanamientos ordenados por los Juzgados de Instrucción Nº 2 y 3 y el Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, las fuerzas policiales incautaron 14 teléfonos celulares, 11 pendrives, seis notebooks, dos discos externos, tres CPU, consolas de videojuegos, televisores y otros dispositivos que contenían material pornográfico infantil.