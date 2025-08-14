Río Gallegos salvaje: cinco hombres secuestraron a un joven de 33 años en la calle y lo torturaron

Le pegaron, lo subieron a una camioneta y en la zona del autódromo siguieron el tormento haciéndole el “submarino” en un pozo con agua. Lo abandonaron en la ruta, semidesnudo.

La policía intervino luego de un llamado al 911 de Río Gallegos y halló a la víctima muy golpeada y semidesnuda en la ruta.

Un episodio de extrema violencia sacudió a Río Gallegos luego de que un hombre de 33 años denunciara haber sido víctima de un secuestro y tortura por parte de al menos cinco individuos . El ataque ocurrió días atrás, pero la denuncia formal fue presentada el martes pasado. Y se inició una investigación..

La víctima quedó con el rostro ensangrentado y múltiples lesiones , requiriendo atención médica en el Hospital Regional . Según pudo reconstruir La Opinión Austral con fuentes que siguen el caso, los agresores lo forzaron a subir a su camioneta, lo trasladaron hasta el autódromo local y lo abandonaron tras quitarle los pantalones . El móvil del ataque, por ahora, es un misterio.

Las autoridades policiales recibieron un llamado de emergencia al 911 y acudieron en auxilio del damnificado. El hombre les explicó que había sido atacado por cinco sujetos cerca de la terminal de ómnibus , quienes se movilizaban en una camioneta .

La víctima declaró no conocer a sus atacantes. Según su relato, todos descendieron del vehículo, lo golpearon salvajemente y después lo obligaron a subir para posteriormente abandonarlo en el autódromo sin sus pantalones.

Durante la golpiza, el hombre perdió su teléfono celular, aunque no está claro si se lo robaron. Fue necesario trasladarlo al hospital debido a las lesiones que presentaba, que según se comprobó resultaron leves y no revestían gravedad.

En base al testimonio de la víctima, se pudo establecer que todo comenzó en la madrugada del martes pasado. El joven había pasado un momento en la casa de una amiga en el barrio Marina y decidió marcharse cerca de las 3.30 de la mañana.

Terminal de Omnibus de Río Gallegos El joven se había tomado un auto con una aplicación de viajes hasta la terminal de Omnibus de Río Gallegos y de ahí caminó hacia lo de un amigo, hasta que fue abordado por los desconocidos que lo atacaron salvajemente.

Tomó un remís por una aplicación de viajes hasta las cercanías de la terminal de ómnibus, y desde allí caminó hacia la casa de un amigo en la calle Florencio Catrihuala, en el barrio 22 de Septiembre. Fue en ese trayecto cuando comenzó su pesadilla.

Al llegar frente a una casilla donde sabía que vivía su amigo, dos hombres le cortaron el paso. Lo alcusaban falsamente de tener intenciones de robo, sin ninguna prueba ni fundamento.

"No pude ni reaccionar"

Sorprendido y asustado, el joven intentó explicarles que simplemente iba a visitar a un conocido, pero su aclaración no logró detener la violencia. "Me taparon los ojos y me agarraron las manos. No tuve tiempo ni de reaccionar", relató en su denuncia ante la polilcía.

En ese momento llegó una camioneta de la cual bajaron tres hombres más, decididos a sumarse a los tormentos que ya le estaban aplicando, mientras lo retenían para impedirle escapar. Enseguida lo subieron a la caja del vehículo y comenzaron a golpearlo con brutalidad.

Según su testimonio, recibió patadas, puñetazos y hasta golpes con un objeto de hierro que no pudo precisar exactamente qué era. "Me apretaban los brazos con la tapa de la caja, me ahorcaban una y otra vez. Sentía que no iba a salir vivo", expresó con angustia durante su declaración ante los agentes que le tomaron la denuncia formal..

Tortura en el autódromo de Río Gallegos

El calvario continuó mientras lo trasladaban hasta las inmediaciones del autódromo de la capital de Santa Cruz. Una vez allí, los atacantes lo ltiraron a un pozo con agua y lo sumergieron repetidas veces, impidiéndole respirar.

En algún momento, durante la tortura, el hombre perdió el conocimiento. Al recuperar la conciencia, se encontró desorientado y sin su pantalón de jogging.

Autódromo de Río Gallegos En la zona del autódromo lo tiraron a un pozo con agua y le sumergieron la cabeza varias veces, impidiéndole respirar. "Pensé que no salía con vida", declaró el joven en su denuncia.

Intentó moverse como pudo: "No podía caminar. Gateé por la ruta, con el cuerpo destrozado, hasta que vi llegar un patrullero", dijo.

Cuando la policía lo encontró en ese estado deplorable, solicitó inmediatamente una ambulancia. El examen médico policial confirmó que la víctima presentaba lesiones de carácter grave, producto de los golpes recibidos y la asfixia sufrida.

Hasta la tarde de este jueves, todavía no se conocían datos sobre la identidad de los atacantes ni el posible móvil de la brutal agresión y los tormentos. La investigación se encuentra en curso y se esperan medidas judiciales para dar con los responsables del ataque.