Santa Cruz: piden 12 años de cárcel para un enfermero por abusar de un menor en un centro de salud mental

La familia de la presunta víctima lo denunció luego de notar cambios de conducta en el chico, que estaba internado en Río Gallegos por un brote.

en el cierre del juicio a un enfermero del Centro de Salud Mental de Río Gallegos acusado de abuso sexual contra un paciente menor de edad con discapacidad intelectual y esquizofrenia , la fiscalía y la querella coincidieron en solicitar a la Justicia de Santa Cruz que sea condenado a 12 años de prisión efectiva.

El requerimiento fue formulado durante los alegatos finales de ayer, ocasión en que la defensa del imputado solicitó -en cambio- su absolución. El veredicto final de la Justicia se conocerá en una semana.

El juicio oral se desarrolló en la Cámara Oral Criminal de la Primera Circunscripción Judicial , en la capital santacruceña, durante las jornadas del miércoles 6 y jueves 7 de agosto de 2025 .

Las audiencias contaron con la participación de numerosos testigos, entre ellos personal sanitario, médicos y peritos especializados, en un caso con alta repercusión en la provincia.

Los doctores Cristian Arel y Gabriel Bertorello, en representación de la querella, junto a la fiscal Verónica Zuvic, fundamentaron su pedido de condena ante el tribunal. Por su parte, la defensa del acusado mantuvo su posición de inocencia y solicitó la absolución total.

La grave denuncia en Santa Cruz

La denuncia contra el enfermero identificado con la sigla C.E.A. fue presentada en julio de 2023 por la familia de la presunta víctima, cuando comenzaron a evidenciarse cambios en su conducta.

De este modo, se inició una investigación que pronto derivo en un allanamiento en la casa del sospechoso. En ese operativo, las fuerzas intervinientes secuestraron elementos vinculados con el caso y desde entonces, el enfermero está detenido en la Comisaría Cuarta de la capital santacruceña.

En septiembre, el Diario Nuevo Día difundió detalles de la causa, que siguió avanzando. Se supo entonces que el menor que habría sido víctima del enfermero tiene retraso madurativo y esquizofrenia, y que en el momento del hecho investigado se encontraba internado en el centro de salud mental ya que atravesaba un brote psicótico.

El abogado querellante Cristian Arel había sostenido en aquel momento que contaban con "pruebas contundentes" que respaldaron tanto el procesamiento como la prisión preventiva del acusado, medida dispuesta por la jueza Rosana Quintana y que sigue vigente.

"El procesamiento no fue un mero capricho, quedó acreditada la materialidad del hecho", afirmó Arel en torno a un caso que generó conmoción en la comunidad riogalleguense.

Según la pesquisa y la acusación, el abuso—en términos legales, un “acceso carnal agravado por la guarda”— se habría consumado en el mismo establecimiento donde prestaba servicios el procesado, ubicado en la esquina de Santiago del Estero y José Ingenieros.

Un caso que despertó controversias

Desde el primer momento, el caso tuvo una fuerte repercusión social en Río Gallegos, no exenta de algunas controverisas. Durante 2023, mientras avanzaba la causa, compañeros de trabajo del imputado llegaron a organizar algunas manifestaciones en la vía pública exigiendo su liberación.

En paralelo, los familiares de la presunta víctima hacían lo propio para reclamar justicia y contención para el joven presuntamente afectado por el abuso a manos de quien debía velar por su salud.

La particular vulnerabilidad de la víctima y las circunstancias del presunto delito transformaron este proceso en uno de los más sensibles de los últimos años en la capital santacruceña.

Finalmente, luego de casi dos años de trámites judiciales, la comunidad de Río Gallegos espera el veredicto que se dará a conocer el próximo martes 19 de agosto, que más allá del hecho que involucra a una persona en situación de extrema vulnerabilidad por su discapacidad y en el momento de un brote, tiene el agravante de que se dio dentro del sistema público de atención de salud mental.