Nuevo barrio para Neuquén: Gaido anunció que 418 familias recibirán su lote con servicios en Z1

El loteo se inaugura este 15 de septiembre, en el marco del aniversario de Neuquén capital. Quiénes son los beneficiarios.

En pocos días, la ciudad de Neuquén tendrá un nuevo barrio. El intendente Mariano Gaido recorrió la obra del loteo con servicios que está ejecutando la Municipalidad de Neuquén y confirmó que el 15 de septiembre, 418 familias cumplirán el sueño de recibir la tierra en la que podrán construir su vivienda.

En estos momentos, las tareas sobre el terreno se centran en los últimos detalles para que todo esté en condiciones. Cuando cada vecino reciba su lote, lo tendrá con la totalidad de los servicios, cordones cuneta, y en las calles habrá iluminación LED.

Durante la visita, que realizó junto a Julieta Corroza, recordó que será el sexto barrio que la Municipalidad de Neuquén inaugurará con las características de lotes con servicios , “esto nos muestra que cuando se administra bien se tienen los recursos, y de esta manera se puede invertir en el crecimiento de la ciudad”, dijo y adelantó que el acto de entrega lo realizará junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.

gaido barrio distrito 7

“Este desarrollo es un ejemplo para todo el país, ya que con fondos propios, gracias al superávit y las cuentas ordenadas podemos realizar obras de esta calidad y de este tipo. Hoy podemos decir que es el único barrio del país que se va a entregar”, resaltó el mandatario municipal, y precisó que la obra tiene un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos y se desarrolla con empresas y trabajadores neuquinos.

“Esta política pública se ve, se palpa. En una primera etapa, cuando llegamos, nos decían que se iba a fundir la Municipalidad, pero hoy demostramos que quien administra bien puede concretar estos sueños”. En este marco, el intendente hizo hincapié en que, desde el inicio de la gestión, se terminaron las tomas de tierras. “Hace cinco años que no tenemos tomas porque hay una política pública que prioriza el acceso a la tierra de manera ordenada”, afirmó Gaido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/1961482881014055150&partner=&hide_thread=false El 15 de septiembre, 418 familias tendrán su lote con servicios y nacerá un nuevo barrio en Neuquén.

Crecemos con cuentas ordenadas, fondos propios y el compromiso de que cada vecino acceda a su tierra de forma justa.

#OrgulloNeuquino pic.twitter.com/ij9OdmICNt — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) August 29, 2025

También valoró la transparencia en dar respuesta a la demanda de los lotes, “tenemos convenios con 40 instituciones de todo tipo, colegiaciones, cooperativas, con sector de gremios, inclusive hasta los jóvenes con su cupo. A todos les llega a su tiempo teniendo la documentación que corresponde y de manera ordenada”.

Por último, el intendente felicitó a los adjudicatarios por el cumplimiento en el pago de las cuotas, ya que más del 90% abona en tiempo y forma, lo que permite continuar con el desarrollo de otras obras para la ciudad.

Gaido anuncio nuevo barrio neuquen

Respecto a los detalles técnicos de esta última fase de la obra, Marco Zapata, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Habitat (IMUH), Marco Zapata, dijo que ya empezó “el retiro de la primera capa de las calles y con la consolidación definitiva. Se está trabajando con varias máquinas al mismo tiempo para llegar con todas las calles en condiciones”.

El funcionario agregó que el cien por ciento de las columnas eléctricas “ya están levantadas y listas para comenzar, este fin de semana, con el tendido de cables. Por eso, entendemos que vamos a llegar a tiempo para la entrega de los lotes que planificó el intendente, que es para el 15 de septiembre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/1961454977513120237&partner=&hide_thread=false Recorrimos junto a @marianogaidook los avances de obra del Loteo Z1 donde 418 familias comienzan a vivir el sueño de la casa propia.

Gracias @julietacorroza por acompañarnos y a las y los vecinos que con compromiso permiten seguir avanzando en las obras que la ciudad necesita. pic.twitter.com/3R3oWuXFtE — María Pasqualini (@tanapasqualini) August 29, 2025

Zapata recordó que en estas últimas semanas ya se han entregado alrededor de 300 adjudicaciones. “La semana que viene seguiremos con la entrega de las restantes. De esta manera, el 15 de septiembre podremos estar entregando cada uno de los lotes para que los vecinos puedan comenzar la construcción de sus viviendas”, cerró.