El gobierno de Chubut se suma a la denuncia contra el político acusado de querer coimear a un sindicalista

Lo anunció el ministro de Educación. Según la denuncia, el ex funcionario Gonzalo Carpintero intentó fogonear un paro docente en el inicio de clases.

El ministro de Educación de Chubut , José Luis Punta, anunció que el gobierno de Ignacio Torres se presentará como querellante en la causa judicial que investiga al exministro provincial Gonzalo Carpintero por un presunto intento de coimear a un sindicalista para generar un paro docente en la fecha de inicio de clases.

La denuncia original contra Carpintero la presentó el secretario general de la seccional Trelew de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), José Severiche quien tras reunirse con el exfuncionario aseguró que este le había ofrecido dinero a cambio de “que generara un quilombo” en el comienzo del ciclo lectivo.

Al anunciar que la Provincia se suma a la denuncia, Punta consideró que el intento de sabotaje a las clases involucraría a más personas. “No podemos ser ingenuos y pensar que esto es obra de un solo individuo. Hay intereses sociales y económicos que buscan frenar el orden que genera la educación”, dijo.

Asimismo, celebró la actitud del sindicalista de ATE que inició la causa judicial. “Tenemos diferencias con los sindicatos, pero cuando se defiende la educación, eso tiene que ser valorado por todos”, señaló Punta.

"Se hacía el vivo, decía 'esto no es gratis'"

Carpintero es un exfuncionario de la provincia de Chubut, fue secretario privado del fallecido ex intendente Mario Das Neves y luego ocupó diversos cargos hasta llegar a ser ministro coordinador del Gabinete. En 2022 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por enriquecimiento ilícito.

Gonzalo Carpintero, exfuncionario de Chubut acusado de un intento de coima Gonzalo Carpintero, exfuncionario de Chubut acusado de un intento de coima.

Este miércoles, Severiche dio su versión de los hechos por los cuales denunció al exministro, después de haber tenido un encuentro en una oficina del Parque Industrial Liviano de Trelew donde Carpintero realiza actividades pesqueras.

“Se ponía colorado, se le encendían los ojos. Decía que había que generar un quilombo y que yo era la persona indicada, porque no tenían que empezar las clases el 23. Y que tenía problemas con el gobernador (Torres)”, relató el dirigente gremial.

“Yo lo único que hacía era mirarlo y escucharlo. No podía entender lo que escuchaba”, agregó el dirigente gremial en una entrevista que le dio al medio local Jornada Radio.

Explicó también que no se negó de plano en el momento porque temió lo que podía pasarle, y que para desactivar la situación le pidió a Carpintero que lo dejara “pensarlo unos días”.

“Encima -agregó Severiche- se hacía el vivo, porque decía ‘después hacemos vos y yo paritaria’ y ‘esto no es gratis’”.

Chubut: imágenes que confirman la reunión

El dirigente de ATE dijo, además, que le entregó a la Justicia evidencias de las conversaciones que mantuvo con Carpintero a través de celular y detalló que el contacto fue establecido a través de un conocido en común.

Más allá del testimonio ofrecido por el denunciante, la Fiscalía confirmó que la reunión existió, en base a imágenes registradas por cámaras de seguridad del edificio donde se encontraron Severiche y Carpintero.

Tras la denuncia, por orden de la jueza Mirta Moreno, se secuestró el teléfono de la persona que habría propiciado la reunión y también el de Carpintero, para lo cual se lo interceptó mientras viajaba en su automóvil desde Rawson hacia Trelew.

Esto último fue cuestionado por el abogado defensor del político, Federico Ruffa. “Por una supuesta denuncia, detienen a una persona en la vía pública, le retiran el celular y avanzan en una pesquisa en su oficina, con lo que eso implica”, protestó.