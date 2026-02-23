La corte de Chubut confirmó 14 años de prisión para un pastor evangélico que violó tres veces a una nena

Los abusos ocurrieron en Trelew en 2022. La niña, de 14 años, acudía a la comunidad liderada por el religioso. La condena, en tercera instancia, quedó firme.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó la condena contra el religioso.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió mantener firme una condena a 14 años de prisión para un pastor evangélico de la ciudad de Trelew que abusó sexualmente en tres ocasiones de una nena de 14 años de edad que acudía a su comunidad religiosa y era hija de una mujer con la que el religioso mantenía una relación sentimental.

El máximo organismo judicial de la provincia emitió la resolución definitiva en un caso que había sido juzgado por un jurado popular en abril de 2025 y posteriormente por la Cámara penal de Trelew , en julio del mismo año, después de que la defensa del religioso -cuyo nombre no fue difundido para preservar la identidad de la menor involucrada- presentó un pedido de nulidad.

En ambas ocasiones la condena había sido la que ahora fue ratificada, de 14 años de cárcel. En el primero de los casos, el juez Fabio Monti estuvo al frente del tribunal y en el siguiente, la sentencia de cámara fue dictada por los jueces Alejandro Defranco, César Zaratiegui y Adrián Barrios.

En razón de que fue fijada una pena mayor a los 10 años de prisión, y siguiendo la normativa del Código Procesal Penal de Chubut, la causa fue remitida al Superior Tribunal, que ahora ratificó nuevamente la pena contra el imputado. La sentencia fue firmada por los ministros Camila Lucía Banfi Saavedra, Mario Vivas, Andrés Giacomone y Silvia Bustos.

Chubut: los tres hechos de abuso

Según se estableció, los abusos ocurrieron entre el 1º de marzo y noviembre de 2022, época en que la víctima tenía 14 años y acudía a una iglesia evangélica cristiana situada en un barrio al sur de Trelew.

STJ Chubut El fallo fue firmado por cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Dos de los episodios tuvieron lugar en la propia ciudad de Trelew, mientras que el tercero que se le imputó al condenado ocurrió en Puerto Madryn.

De acuerdo con lo expuesto en la acusación a cargo de la fiscal general Claudia Ibáñez, la niña asistía a la Iglesia Evangélica Cristiana del Barrio Moreira II y allí conoció al acusado, quien ejercía como pastor de dicha iglesia.

La fiscal señaló que el imputado, sacando ventaja de la relación asimétrica de poder, confianza y respeto que ejercía por su investidura religiosa, y aprovechándose de la vulnerabilidad económica y emocional de la víctima, había abusado de la adolescente en tres oportunidades.

Un vínculo con la madre

La condena original se determinó luego de que el pastor fue hallado culpable por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos, que llegaron a esa conclusión de manera unánime.

En la oportunidad, la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión, pero finalmente el juez Monti la estableció en 14 años, tal como quedó ratificado por la Cámara Penal.

Los delitos fueron calificados como abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por ser cometidos por un ministro de culto y en un contexto de violencia de género, en concurso real.

Tras la apelación, los camaristas Barrios, Defranco y Zaratiegui desestimaron el pedido de la defensa y señalaron agravantes como la reiteración de los hechos de abuso, el uso del rol religioso para manipular a la víctima, un vínculo sentimental que el hombre mantenía con la madre de la nena, y que, al menos en uno de los episodios, hubo además violencia física.