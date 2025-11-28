Una gendarme desapareció en el río cuando estaba con amigos: crece la preocupación

Prefectura desplegó embarcaciones y rastrillajes de urgencia para tratar de hallar a la joven de 32 años.

Lo que comenzó como un momento de ocio, terminó en un episodio cargado de angustia. Una gendarme de 32 años, identificada como Carmen Ojeda , ingresó al río Paraná durante una actividad recreativa y no volvió a la superficie , lo que motivó un operativo urgente de búsqueda.

El caso se suma a otros episodios recientes en los cursos de agua de la región, donde actividades veraniegas terminaron en tragedia.

Todo ocurrió en la tarde del jueves frente a la costa norte de Rosario río Paraná. Ojeda se encontraba en la isla La Invernada junto a un grupo de amigos. En un clima de distensión, decidió nadar unos minutos en el Paraná.

Según reconstrucciones preliminares, el ingreso fue normal, sin señales de riesgo inmediato. Sin embargo, fue la única del grupo que no regresó a la orilla, lo que desató preocupación instantánea entre quienes la acompañaban.

busqueda gendarme rosario

El aviso a las autoridades se dio de inmediato. Prefectura Naval Argentina desplegó embarcaciones y comenzó un operativo que se extendió durante varias horas. Los rastrillajes se desarrollaron en un tramo amplio del río, incluso con visibilidad reducida, hasta que la falta de luz obligó a detener las tareas y reorganizar el procedimiento para la jornada siguiente.

La desaparición de la gendarme se inscribe en una serie de situaciones similares ocurridas en las últimas semanas. El martes anterior, un joven de 26 años murió ahogado en el río Coronda luego de arrojarse al agua durante un encuentro con amigos en las cercanías de Puerto Gaboto. Su cuerpo fue encontrado durante la noche, luego de varias horas de búsqueda.

Otros episodios recientes encendieron alertas en la región

La zona atravesó, en paralelo, otro operativo de gran escala por la desaparición de Gustavo Fabián Ibarra, un policía retirado de 39 años que cayó al agua tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo. Desde el fin de semana, Prefectura mantiene activa la búsqueda, aunque sin avances concretos sobre su paradero.

prefectura El operativo de Prefectura continúa mientras se investigan otros episodios recientes que también involucraron a una gendarme y a vecinos de la región.

Los casos se suman a un hecho ocurrido a mediados del mes pasado, cuando un adolescente de 15 años cayó al Paraná mientras compartía una tarde con amigos. Según los testimonios iniciales, el grupo utilizó una canoa que pescadores locales dejan sobre la orilla. Durante la travesía, uno de los chicos perdió el equilibrio y cayó al agua. Ninguno logró rescatarlo. La corriente rápida y la falta de experiencia en natación impidieron cualquier intento espontáneo de auxilio.

La desesperación llevó a dar aviso inmediato a Prefectura. El operativo incluyó embarcaciones, personal con entrenamiento específico y la preparación de equipos adicionales en caso de ser necesario.

Rastrillajes intensos y un hallazgo que cerró un operativo complejo

Con el correr de las horas, los efectivos ampliaron el perímetro de patrullaje. Embarcaciones especializadas recorrieron distintos puntos del río, mientras se planificaba el ingreso de buzos tácticos para la jornada siguiente si no aparecían resultados.

Finalmente, después de tres días de búsqueda, Prefectura comunicó que el cuerpo del adolescente fue encontrado pasadas las 8.30 del 19 de octubre. El hallazgo se produjo en un sector ubicado cerca del Club Náutico, en una zona vinculada a la toma de agua, a la altura de calle San Luis y la ribera del Paraná.

Tras el descubrimiento, se activó el protocolo correspondiente. El cadáver fue retirado del río y puesto a disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación. Las pericias posteriores permitieron confirmar la identidad y establecer las circunstancias del fallecimiento.