Los estremecedores detalles de la autopsia a Leticia, la periodista que murió al sacarse una foto

La joven falleció tras caer desde 25 metros de altura. Cuáles fueron los resultados impactantes que reveló la autopsia.

Este jueves se conoció la trágica muerte de Leticia Lembi, una joven periodista de 33 años en un insólito accidente que provocó un impacto profundo y volvió a instalar la preocupación por el deterioro de algunos sectores de la costa marplatense.

La joven cayó desde un acantilado de 25 metros de altura mientras intentaba sacarse una foto. El accidente ocurrió minutos antes de las 19 horas, en un mirador ubicado sobre el kilómetro 365 de la Ruta 11, que presentaba fallas en su estructura de hormigón.

Tras recibir los informes forenses, el fiscal Carlos Russo confirmó que "no hay ninguna señalización específica que alerte sobre el peligro del tránsito humano en ese lugar". En las últimas horas, revelaron los resultados de la autopsia revelaron detalles impactantes sobre la causa de la muerte, producto de la caída.

joven4

Qué reveló la autopsia de la joven periodista

Según indicaron fuentes judiciales, la joven perdió el equilibrio mientras tomaba fotografías. No hubo terceros involucrados ni fallas estructurales que explicaran la caída, ya que fue un accidente en un entorno riesgoso.

La autopsia reveló un detalle impactante: Lembi murió a raíz del estallido del cráneo, una lesión letal que se sumó a fracturas y traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, los forenses detallaron fracturas en extremidades, costillas, lesiones cervicales, traumatismos internos severos y un impacto directo contra la base rocosa del acantilado, lo que confirma la muerte instantánea.

mar del plata muerte periodista

A raíz de este fatal accidente, se encendieron nuevas alarmas sobre el estado del lugar donde ocurrió el accidente: no había señalización, barreras ni advertencias sobre el riesgo extremo que representaba acercarse al borde de la escalinata donde la víctima se encontraba tomando fotografías.

Se trata de una zona en el camino que conduce desde Mar del Plata a Pinamar, caracterizada por sus acantilados. Fue cerca de las 19 horas, mientras atardecía.

La construcción sobre la que caminaba era una escalera deteriorada de aproximadamente 25 metros, cuyos peldaños y superficies de hormigón muestran una erosión extrema que lleva años sin ser reparada. A pesar de su peligrosidad, el sitio es frecuentado por visitantes que buscan obtener fotos panorámicas del paisaje marino.

Quién era la joven periodista que murió al caer desde 25 metros de altura

Lembi estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de periodista. Con el título ya obtenido, regresó a Tres Arroyos para comenzar su carrera profesional. En 2020 se incorporó a la redacción del diario La Voz del Pueblo, donde cubrió temas locales y acompañó el trabajo del equipo periodístico en plena pandemia. Con el paso del tiempo orientó su perfil hacia la comunicación digital y se sumó a la consultora Onlera, fundada por su primo. Allí llegó a ocupar el rol de coordinadora.

Leticia Lembi

Horas antes del accidente, la joven había participado del Onlera Summit, un evento realizado en Mar del Plata. Su presencia en el congreso fue relevante, ya que desempeñó tareas de organización y producción en una jornada que reunió a especialistas en comunicación, marketing y redes sociales.

La familia de Lembi es muy conocida en Tres Arroyos. Su padre fue dueño de la histórica Casa Evaristo, un comercio tradicional de indumentaria que funcionó durante más de ochenta años. Esa trayectoria familiar contribuyó a que la noticia se difundiera con rapidez entre vecinos y comerciantes. El fallecimiento generó mensajes de despedida, muestras de afecto y condolencias a través de redes sociales.