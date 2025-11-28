Detuvieron a la adolescente de 16 años que mató a su novio: ¿Puede ser condenada?

La menor habría matado al joven de 20 años a puñaladas. El cambio de imagen que realizó para tratar de evitar que la encontraran.

La joven se había dado a la fuga y fue capturada en la casa de un familiar.

Un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas por su pareja el miércoles a la madrugada. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años , quien se había dado a la fuga tras cometer el brutal crimen. En las últimas horas, la Policía logró detenerla.

La joven, identificada como M.N.N, fue detenida en las últimas horas en un operativo policial en La Matanza . La joven se encontraba en la casa de un familiar , precisamente en la casa de un tío, donde finalmente fue capturada. El crimen ocurrió en Lanús, provincia de Buenos Aires.

"Acaban de detener a Nahiara, la menor de 16 años, acusada de matar a su novio Santiago . La acaba de capturar la policía en La Matanza" , anunció Mauro Szeta en el programa Lape Club Social.

¿La adolescente puede ser condenada por el asesinato a su novio?

La menor es señalada como la única sospechosa de haber atacado con puñaladas en el pecho a su pareja, un joven de 20 años identificado como Santiago Nahuel López Monte. En las últimas horas se habían ordenado realizar procedimientos en seis domicilios en busca de la menor, de los cuales todos arrojaron resultado negativo.

Tras varios días prófuga, efectivos policiales lograron localizarla luego de secuestrar el teléfono del padre de la joven que se encuentra preso en una unidad carcelaria.

"Es la primera imagen, se tiñó el cabello de color rubio, está allí detenida. Tiene 16 años, es punible, es decir, recibe pena. Va a ser llevada a una causa penal con fiscal, aunque sea un fiscal de menores, pero recibe pena, puede ser condenada", confirmó el periodista Szeta.

“En el caso de una menor de edad, la pena no supera los 10 años de prisión, como mucho. Los que tienen entre 16 y 18 en la Argentina reciben pena, siempre lo aclaro, pero no las penas iguales a los mayores“, explicó sobre la condena que recibiría tras el juicio.

"Le decía que era una mariquita": la violenta relación del joven asesinado por su novia de 16 años

La adolescente se fugó tras cometer el asesinato pero fue quien llamó al 911 para alertar la situación, y sostuvo que el joven se había enganchado con una reja.

La relación entre ambos era muy conflictiva según relató la familia de la víctima, algo que podría haber sido el desencadenante de este brutal crimen.

Los hermanos de Santiago dieron detalles del supuesto maltrato que sufría el joven por parte de su novia, la adolescente de 16 años que es buscada por el crimen.

Tóxica, manipuladora y controladora, así fue cómo describieron este jueves Macarena y Tamara, dos de los siete hermanos que tenía la víctima, a M. N. N., la principal sospechosa. "Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, pero no era así", comenzó relatando Macarena en diálogo en Radio Mitre.

La joven vivió durante un tiempo con su pareja y su familia, pero rápidamente la madre de la víctima la echó cuando presenció cómo ella le pegaba violentamente. Luego de aquel episodio, ambos se fueron a vivir juntos.

"Él no quería volver. No sabemos si estaba amenazado o muy enamorado, no lo sabemos. Cuando venía acá siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’", lamentó su familia.