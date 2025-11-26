Una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio y escapó: la mentira en su llamado al 911

El brutal crimen ocurrió en horas de la madrugada. La adolescente intentó desviar el foco de las sospechas, pero no salió como lo pensaba.

La adolescente estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía.

Un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas por su pareja este miércoles a la madrugada. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años.

El caso se conoció a raíz de un llamado al 911 que hizo la joven en el cual intentó desviar la investigación con una coartada insostenible. Según señaló, el joven habría tenido un "accidente" con una reja y que se encontraba sin signos vitales.

El violento episodio tuvo lugar en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús en provincia de Buenos Aires.

Minutos después del llamado a emergencias, arribó al domicilio personal de la Comisaría Cuarta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), donde la médica constató el fallecimiento del joven.

joven asesinado novia adolescente

La joven se encuentra prófuga tras cometer el asesinato

La médica del SAME que atendió al joven identificado como Santiago Nahuel López Monte, constató que las heridas que presentaba el joven no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.

Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Mientras la doctora revisaba el cuerpo, su pareja le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Tras ello, se escapó del lugar.

adolescente fuga lanus

La investigación del caso ahora quedó a cargo del fiscal Oscar Maidana, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Lanús, quien ordenó las pericias en el lugar y la captura de la chica.

Familiares de la víctima aseguraron que la adolescente ya había sido violenta con él en otras ocasiones y que incluso lo había atacado previamente.

La fuerte denuncia del hermano del joven asesinado contra la adolescente

Miguel, hermano de la víctima, dio detalles de lo sucedido: "Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta".

El hombre especificó que la familia de la joven tiene relación con el narcotráfico: “Cuando llegamos mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”.

"La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’ por ahí. La Policía no nos avisó nada. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?", sumó Miguel.

hermano joven asesinado

"Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil. Le dijimos 'no vas a aprender nada con ella'", sostuvo.

"A mi hermano le metieron tres puñaladas con un cuchillo", aseguró Miguel. "Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono de mi hermano", destacó como un detalle particularmente extraño.