Nuevo gabinete en Neuquén: "El verdadero desafío será sostener la presencia territorial", afirmó Gustavo Coatz

El funcionario anticipó que su desafío como secretario del Interior será consolidar la regionalización y mantener la presencia en el interior neuquino.

El flamante nuevo secretario de Interior, Gustavo Coatz , afirmó este martes que el principal reto de su gestión será garantizar la presencia territorial y la continuidad del modelo de regionalización . Coatz es actualmente delegado del Alto Neuquén y fue designado por el gobernador Rolando Figueroa para asumir en diciembre próximo .

“Conoce el Alto Neuquén, conoce su gente y sabe cómo trabajar con ellos, porque lo hizo todos estos años con compromiso y cercanía. Estoy convencido de que lo que logró en el norte podrá replicarlo en toda la provincia”, indicó el mandatario provincial el 20 de noviembre a traves de un posteo en la red social X .

En diálogo con LU5 , Coatz agradeció la designación y recordó que se enteró del cargo cuando el gobernador lo anunció públicamente y destacó el trabajo realizado en las 18 localidades del norte neuquino .

Figueroa Coatz Rolando Figueroa sumó a sus filas a Gustavo Coatz.

Los desafíos

Coatz, de profesión médico, remarcó que la gestión exigirá eficiencia en el gasto y foco en educación, cultura, deporte y obra pública, evitando usos “banales” de recursos. Además, destacó que el interior neuquino debe funcionar “24/7” y con presencia directa en cada localidad.

El funcionario señaló que uno de los puntos clave será ordenar prioridades entre municipios con realidades dispares, sin distinción partidaria. Aseguró que mantener el diálogo directo con intendentes y comisiones de fomento será central para que el modelo funcione y evitar “dilataciones innecesarias” en obras urgentes.

Asimismo, ponderó que asumir el control de la cartera del Interior implica recorrer zonas que aún no conoce en profundidad, un desafío que lo tiene “nervioso y motivado”. Reconoció que su vida está en el norte, pero que la Secretaría demandará movilidad permanente, incluso si la sede administrativa queda en Neuquén capital.

norte neuquino Norte de la provincia de Neuquén.

El actual delegado del Alto Neuquén es una figura que ya trabajó con el gobernador e incluso compitió en la lista oficialista de la Neuquinidad como segundo candidato a senador suplente en las últimas elecciones del 26 de octubre. Además, fue funcionario durante la intendencia de Figueroa en Chos Malal y concejal de la ciudad en el periodo 2015-2019.

Cambios en el gabinete

La designación de Gustavo Coatz se sumó a otros movimientos, con salidas, incorporaciones y cambios de funciones, que el mandatario viene realizando en su gabinete.

La última había sido la del ex candidato a diputado nacional de la Neuquinidad, Joaquín Perren, que asumirá la presidencia de Agencia de Innovación y Desarrollo (ANIDE).

LETICIA ESTEVES

A su vez, el 11 de noviembre pasado, Leticia Esteves juró como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, lo que dio originen a más cambios, entre ellos, Gustavo Fernández Capiet asumió como presidente de NeuquénTur e Hipólito Salvatori pasó a ser Secretario de Ambiente y Recursos Naturales.

Resta aún conocer quién asumirá, desde el 10 de diciembre, el cargo del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, que dejará vacante Julieta Corroza, flamante senadora nacional electa.