Fiesta de la Confluencia 2026: el artista que la rompió con Chayanne y hará vibrar la Isla 132

El evento más convocante del país tendrá su cita del 5 al 8 de febrero del 2026. La grilla de artistas confirmados para la edición número 12.

La Fiesta de la Confluencia 2026 será del 5 al 8 de febrero próximo

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya empezó a tomar forma. La organización confirmó a los primeros artistas confirmados que encabezarán la próxima edición, que se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 .

Entre los confirmados se encuentra Luciano Pereyra , Trueno , FMK , La Beriso , Bersuit Vergarabat y Migrantes. Además, este viernes 28 de noviembre será el lanzamiento oficial del evento más importante del país en Buenos Aires con el anuncio de nuevos artistas.

Uno de los artistas que pisará fuerte el escenario y le pondrá cuarteto a una de las noches de la edición número 12 será Luck Ra quien fue uno de los primeros en ser confirmados para hacer bailar a todos los que visiten la fiesta.

Sin dudas, el cordobés es uno de los fenómenos del momento. Su paso por La Voz Argentina en la pantalla de Telefe lo consagró como el artista del año, convirtiéndose a su vez en el ganador de la última edición del reality de canto.

El joven de 26 años mantiene un apasionado romance con La Joaqui con quien se muestra a diario en sus redes sociales y hasta le propuso formar una familia.

Vale recordar que el artista saltó a la masividad con “La Morocha”, “Qué sed”, “Hola perdida” y hoy es una de las figuras centrales de la música argentina urbana con atmósfera cuartetera. El cordobés de 26 años ha colaborado con grandes artistas como Tiago PZK, Nicki Nicole, Ke personajes, Lola Índigo y Miranda!.

Incluso una de sus colaboraciones más comentadas fue con el puertorriqueño Chayanne con la nueva versión de “Un siglo sin ti” a 21 años de su lanzamiento en el disco “Sincero”. En esta oportunidad el tema llegó al ritmo del cuarteto y la revolución fue total.

Chayanne no aceptaba una colaboración desde el lanzamiento de su álbum Bailemos otra vez en 2023. El video fue publicado el 25 de julio de 2024 y tiene al día de hoy más de 50 millones de vistas.

Embed - Luck Ra & Chayanne - UN SIGLO SIN TI (Official Video)

¿Chayanne en Neuquén?

El furor por Chayanne está más vigente que nunca y el público neuquino espera con ansias que el puertorriqueño anuncie su paso por la ciudad. Su último show en Neuquén fue en 2010 cuando subió a un escenario montado en el shopping de calle Juan Julián Lastra al 2400.

De cara a los anuncios de los artistas que darán presente en la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia 2026, los fanáticos del cantante especulan en que él podría ser la figura internacional en cerrar el evento en la Isla 132.

¿Cómo surgen las especulaciones? El puertorriqueño continúa con su tour 2026 “Bailemos otra vez” que lo traerá a la Argentina en febrero y marzo y un dato de su gira generó todo tipo de especulación en las redes sociales.

chayanne.png

Es que el cantante dará un show en Chile el sábado 7 de febrero y luego lo hará en el festival de Viña del Mar el miércoles 11 de febrero. Fanáticos del artista creen que debido a la cercanía con el territorio argentino pueda participar el domingo 8 de febrero del cierre del festival más convocante del país y regresar a Chile para continuar con su agenda.

Por el momento son solo especulaciones y deseos de los fanáticos que sueñan con reencontrarse con el exitoso cantante.