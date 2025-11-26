Cancelaron todos los vuelos por una valija "sospechosa" en Aeroparque

Este miércoles por la mañana se registraron momentos de tensión, con más de una hora de espera en el Aeroparque Jorge Newbery.

El personal del aeropuerto detectó una valija sin dueño , lo que activó un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta situación activó el protocolo de emergencia de prevención en el área del mostrador, del 20 al 40, según consignó Noticias Argentinas.

Fuentes del Aeroparque indicaron que, aunque el procedimiento fue preventivo, se trató de una medida estándar frente a objetos abandonados que puedan representar peligro. La PSA se encargó de inspeccionar la valija utilizando equipamiento especializado antes de permitir la reanudación de los vuelos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1993677534030946705?s=20&partner=&hide_thread=false UNA VALIJA SIN DUEÑO PROVOCÓ UN PROCEDIMIENTO DE LA PSA QUE GENERÓ MÁS DE UNA HORA DE DEMORA EN LOS VUELOS DE AEROPARQUE



, () - Por una valija sin dueño en la zona de ingreso al preembarque nacional, se realizó un protocolo… pic.twitter.com/10PMfhDCGI — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 26, 2025

Tras el momento de incertidumbre, las operaciones comenzaron a normalizarse y se espera que los vuelos reprogramados puedan despegar durante la tarde. En simultáneo, los vuelos que debían llegar como los que estaban por salir fueron cancelados o demorados hasta que pudiera disiparse la duda acerca de la sospechosa valija.

Las autoridades no informaron, por el momento, la procedencia del equipaje ni si se logró identificar a su propietario.

Paro de pilotos generó demoras en Aeroparque y Ezeiza

El viernes pasado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó el viernes pasado la segunda jornada de medidas de fuerza por la falta de actualización paritaria. Se estima que esta situación afectó los planes de viaje de más de 7000 pasajeros y hubo 60 vuelos afectados.

Noticia en desarrollo