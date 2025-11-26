Brutal ataque en una escuela: un chico de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera

El adolescente atacó a la víctima con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo. Qué se sabe del estado de salud de la menor.

Este martes por la tarde ocurrió un grave episodio de violencia escolar que conmocionó a Tucumán . Un adolescente de 13 años apuñaló a una compañera en el pecho dentro del aula. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 17 horas, cuando los estudiantes se preparaban para salir al último recreo.

Según informaron fuentes del caso, el adolescente atacó a la víctima con un cuchillo de tipo Tramontina de aproximadamente 30 centímetros de largo. De inmediato, una ambulancia fue enviada al establecimiento y trasladó a la joven al Hospital de Niños, donde recibió atención de urgencia.

La médica de guardia confirmó que la herida no comprometió órganos vitales y que la adolescente quedó internada en observación, estable y fuera de peligro. De igual manera, el parte médico habla de una herida en la región mamaria.

escuela tucuman

Los detalles sobre el ataque a la adolescente en la escuela

El operativo de emergencia se activó de inmediato. A la Escuela Media llegó el Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias para brindar los primeros auxilios. Según datos aportados por la Comisaría Martín Miguel de Güemes, el ataque tuvo lugar cerca de las 16.50 de este martes y tras verificar la gravedad de la lesión, la adolescente fue trasladada en ambulancia al Hospital de Niños.

Por otro lado, el aula donde ocurrió el violento episodio fue rápidamente preservada por la Policía de Tucumán, que además secuestró en el lugar el arma blanca que usó el agresor. Al mismo tiempo, buscan esclarecer cómo fue que el arma ingresó a la escuela y cuál fue el motivo que desencadenó el ataque.

La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 fue notificada y caratuló el caso como tentativa de homicidio. Más tarde, la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que llevará adelante la investigación penal.

ambulancia tucuman

Tras recibir el último parte médico de la víctima, la Fiscalía ordenó la intervención del laboratorio de criminalística y dispuso que se tome declaración a la directora de la escuela. Además, la adolescente atacada será revisada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta.

Respecto al menor de edad señalado como autor del ataque, los efectivos policiales certificaron su identidad y lo restituyeron transitoriamente a sus familiares.

Al mismo tiempo, las autoridades confirmaron que continuará a disposición de los organismos de protección integral, mientras continúe el relevamiento de testimonios y la investigación para determinar las circunstancias que lo llevaron a apuñalar a su compañera.

Antecedentes de violencia escolar en el país

En el mes de septiembre, se conoció un brutal episodio en el que una mujer ingresó al establecimiento y atacó a una adolescente de 14 años con una cadena dentro del aula. El episodio fue registrado por un teléfono móvil a principios de este mes y la víctima debió ser asistida por el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) antes de ser trasladada al hospital local.

La adolescente terminó con cortes en la cabeza, brazos, piernas y varios politraumatismos. Se presentó una denuncia y la Fiscalía 9 de Junín intervino con un pedido de medida cautelar.