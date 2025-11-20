El director de una escuela de Turquía arrojó por las escaleras a un estudiante con autismo

Las cámaras captaron el momento en que el nene de 13 años cayó por las escaleras. La Fiscalía abrió una causa judicial contra el directivo, que fue detenido.

El violento empujón del director hacia el alumno quedó registrado por las cámaras de seguridad de la escuela.

Un escandaloso episodio se registró en la escuela secundaria Irlamaz Refik Pinar del distrito de Turgutlu, en Turquía , cuando el director del establecimiento sujetó firmemente a un estudiante con autismo y lo arrojó por las escaleras .

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y se viralizó en las distintas redes sociales. Según esas imágenes, el director, identificado como BG y quien terminó detenido, intercepta al adolescente de 13 que venía descendiendo desde un piso superior y lo agarra por el hombro.

Instantes después, sin mediar palabras, lo empuja violentamente y el menor pierde el equilibrio y rueda por los escalones , golpeándose los brazos y la cadera, hasta terminar con la cabeza atrapada en una barandilla interna del edificio.

Según medios locales, había salido para para cumplir un encargo solicitado por otro docente y fue durante se trayecto que se cruzó con el directivo, quien aparece ingresando al área de la escalera y se posiciona frente al alumno.

El material en video fue difundido por medios internacionales y se volvió central para reconstruir el incidente.

La madre del estudiante dice que no ayudaron a su hijo

La familia del estudiante explicó que tomó conocimiento del hecho cuando el niño regresó a su casa con golpes visibles en brazos y cabeza. Según informaron, el menor presentó signos compatibles con una caída reciente.

La madre, Derya Yavuz, afirmó que su hijo le contó que “sin mediar palabra”, el director lo agarró y lo tiró escaleras abajo el pasado 5 de noviembre. “Después no le ofreció ayuda”, acusó la mujer en declaraciones a medios turcos.

protesta El padre del niño agredido, en el patio de la escuela junto a otros padres: resolvieron no mandar a sus hijos a la escuela hasta el final del curso.

Ante las lesiones, la madre del estudiante que cursaba octavo grado dentro de un programa de inclusión decidió trasladarlo de inmediato a un hospital para recibir asistencia médica.

Yavuz intentó comunicarse luego con el directivo del colegio, pero no obtuvo respuestas. También consultó al subdirector del establecimiento, pero éste dijo que desconocía lo que había ocurrido.

Las imágenes que impulsaron la denuncia

El contenido de las cámaras internas se convirtió en el principal elemento utilizado por la familia para radicar una denuncia formal. El material evidencia el contacto físico del director con el menor y, posterioremente, la brutal caída.

Embed - OKUL MÜDÜRÜNÜNDEN CNAYETE TEEBBÜS! Manisa krsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pnar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli örenci B.U'yu yeterek merdivenlerden yuvarlanmasna sebep oldu. Müdür B.G. hakknda soruturma balatld ve görevden alnd. #Manisa #okul #müdür #orenci | Medya Radikal

Los padres presentaron la denuncia ante la Justicia y adjuntaron el video como prueba clave. También señalaron que las lesiones coincidían con lo que se observa en la grabación.

La familia indicó que el menor se niega a regresar al establecimiento tras el episodio.

Qué medidas tomaron las autoridades

Tras el incidente, la Dirección Provincial de Educación Nacional de Manisa informó que se iniciaron investigaciones judiciales y administrativas, y que junto a la administración escolar, la Oficina del Gobernador del Distrito, las unidades de Servicios Sociales y Familiares y orientadores especializados participaba activamente en todo el proceso.

“Se han celebrado reuniones periódicas con las familias afectadas, considerando el desarrollo, la seguridad y el derecho a la educación de nuestro alumno, y se han implementado las medidas de orientación y apoyo necesarias”, se informó.

Además, se indicó que “cinco orientadores especializados han sido asignados a nuestra escuela para mantener un ambiente escolar saludable, y se está supervisando meticulosamente la interacción entre los alumnos, el comportamiento en el aula y las condiciones de seguridad”.

“Comprendemos la preocupación de los demás padres durante este proceso y queremos enfatizar que garantizar un entorno educativo seguro para cada niño es una responsabilidad fundamental para nosotros”, añadió el texto oficial.

Por último, solicitaron que “durante este período delicado, es crucial que los padres se abstengan de utilizar un lenguaje ofensivo, hiriente o que exacerbe las tensiones”.