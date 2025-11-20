La terrible caída en el escenario de la representante de Jamaica en Miss Universo 2025: la sacaron en camilla

El episodio ocurrió en la gala preliminar desarrollada en Tailandia, al finalizar la pasada ante el jurado de Gabrielle Henry, quien terminó hospitalizada.

Gabrielle Henry perdió referencia del límite de la plataforma y sufrió una terrible caída del escenario.

Gabrielle Henry , representante de Jamaica en la gala preliminar de Miss Universo 2025 desarrollada en el Impact Arena de Pak Kret de Tailandia , sufrió una terrible caída en el escenario al finalizar su pasada ante el jurado y no solo debió recibir asistencia médica inmediata sino que, además, tuvo que ser retirada en camilla .

El hecho se produjo el martes, cuando la concursante terminaba su presentación individual. Según el relato de algunos testigos, Henry perdió referencia del límite de la plataforma y descendió abruptamente hacia una apertura del montaje.

De inmediato, el personal técnico se acercó para auxiliar a la jamaiquina, pero enseguida le cedió el lugar al equipo médico, que realizó una primera evaluación de la participante sobre el escenario, antes de retirarla.

La secuencia quedó registrada en distintos videos que se hicieron virales en las redes sociales y que reflejaron la reacción del público y la intervención del equipo de producción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/24Writeups/status/1991393686811472373&partner=&hide_thread=false Miss Universe Jamaica 2025, Dr Gabrielle Henry, had a scary fall during the preliminary evening gown competition in Thailand. Thankfully, she’s now stable and recovering. #Writeups24 #MissUniverse2025 #GetWellSoon #jamaica #MissUniverse pic.twitter.com/1JOAMPkEo0 — Writeups 24 (@24Writeups) November 20, 2025

Fueron esos, en definitiva, los únicos documentos de la insólita y preocupante situación, debido a que la transmisión oficial ya había puesto el foco en la siguiente competidora.

Luego de esa primera evaluación, los médicos decidieron trasladar a Henry a un hospital de Bangkok para efectuarle una serie de estudios de rutina para comprobar su estado de salud.

El comunicado oficial de la Organización Miss Universo

Según el parte de la Miss Universe Organization (MUO), la participante se encontraba estable y presentaba “un par de heridas menores”, sin fracturas.

El presidente de esa entidad, Raúl Rocha Cantú, se presentó en el centro médico y aseguró que la jamaiquina permanecía bajo monitoreo.

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado”, indicó en una publicación en redes sociales. Hasta este miércoles, no existía confirmación sobre su continuidad en la gala final.

Quién es Gabrielle Henry, la participante jamaiquina accidentada

Gabrielle Henry tiene 28 años, nació en Kingston y ejerce como oftalmóloga. Es fundadora de la See Me Foundation, una entidad dedicada a promover oportunidades educativas y laborales para personas con discapacidad visual en Jamaica.

“Cantante y humanitaria comprometida, representa a Jamaica con elegancia, propósito y una firme dedicación a la ampliación de la accesibilidad y el empoderamiento en todo el mundo”, la definió la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MissUniverse/status/1990985820174725297&partner=&hide_thread=false JAMAICA – Gabrielle Henry

A physician and advocate, Gabrielle merges science with service through her work in ophthalmology and her foundation supporting the visually impaired. A vocalist and dedicated humanitarian, she represents Jamaica with grace, purpose, and a commitment… pic.twitter.com/m35qLgN42n — Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2025

Antes de la preliminar, había manifestado su entusiasmo por participar en la edición tailandesa y destacó la presencia de 120 delegadas en competencia.

“Es verdaderamente notable estar entre 120 delegadas representando a sus países y tener la oportunidad de experimentar la cultura y la hospitalidad tailandesa”, dijo en declaraciones reproducidas por The Jamaica Gleaner.

La final de Miss Universo 2025 está prevista para el 21 de noviembre y la MUO no confirmó si la representante de Jamaica podrá integrarse a la instancia definitiva. Mientras tanto, permanece bajo supervisión médica en Bangkok, a la espera de nuevas evaluaciones.