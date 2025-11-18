Un empresario se descompensó y murió a metros de completar una media maratón

El corredor de 48 años se desplomó durante una competencia en el noreste de Brasil, y no respondió a las maniobras de reanimación.

Un empresario se descompensó y murió a metros de completar un medio maratón en Brasil.

Un empresario de 48 años murió a escasos metros de la meta en la Media Maratón de João Pessoa , en el estado brasileño de Paraíba, al noreste de Brasil, tras sufrir un colapso repentino mientras avanzaba por la recta final del circuito de 21 kilómetros.

El experimentado corredor cayó de manera repentina el último domingo, frente a competidores que continuaron su carrera y espectadores que aguardaban la llegada de los atletas.

Si bien fue asistido de inmediato por personal sanitario del evento tras la activación de los protocolos de emergencia, no lograron revertir la situación y su muerte se produjo en el mismo punto donde se intentó la asistencia.

Medios locales identificaron al empresario como José da Silva Nogueira Netto, y lo presentaron como director general de la cadena Personallité, que comercializa productos y servicios de óptica.

Señalaron, en simultáneo, que el hombre era un participante habitual de competencias de larga distancia, que había completado maratones de 42 kilómetros y participaba con frecuencia en pruebas de media distancia.

Según contó un allegado, el empresario, que tenía presencia comercial en el estado donde ocurrió el incidente, padecía una condición coronaria congénita que pudo haber influido en el malestar repentino.

Un informe técnico del Instituto de Policía Científica (IPC) de João Pessoa confirmó que la causa fue una miocardiopatía hipertrófica concéntrica, asociada a infartos de miocardio previos. La IPC reveló además, tras la autopsia, que Nogueira Netto había sufrido infartos previos, posiblemente asintomáticos.

El comunicado oficial de su empresa

Horas después de su muerte, la sucursal de Ótica Personallité ubicada en Fortaleza publicó un comunicado en el que describió el impacto de la noticia entre los trabajadores de la cadena.

“Netto fue mucho más que un líder. Fue una inspiración, una visión y un ejemplo de humanidad. Su compromiso, su ética y su pasión por transformar vidas a través del cuidado de la salud visual marcaron profundamente la historia de Personallité y de todos los que tuvieron el privilegio de caminar a su lado”, se leyó en las redes de la empresa.

Brasil maraton 3 El empresario fue despedido por los trabajadores de la cadena en las redes sociales de la firma.

El texto, además, apuntó: “Hoy, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos los que comparten este momento de dolor. Lo echaremos de menos, pero continuaremos honrando su legado con el mismo amor, responsabilidad y excelencia que siempre defendió”.

El comunicado permitió precisar que el empresario tenía actividad comercial tanto en el estado de Paraíba como en Ceará, donde la cadena suma varias sucursales. Su presencia en distintas unidades de la empresa lo mantenía en constante movimiento entre ambos estados.

El fallido intento por salvar la vida del empresario

La organización de la carrera, por su parte, difundió un informe donde detalló la respuesta sanitaria brindada durante el episodio.

Según el comunicado oficial, “el corredor (...) sufrió un repentino malestar y fue atendido de inmediato por los equipos médicos del evento, quienes activaron los protocolos de emergencia en el lugar y realizaron todos los procedimientos necesarios durante aproximadamente una hora. Sin embargo, lamentablemente, no sobrevivió”.

El documento destacó que “la infraestructura médica de la carrera” cumplió “con los requisitos de los organismos reguladores” e incluyó “dos bases médicas, seis ambulancias (tres UCI móviles y tres unidades de apoyo básico), así como equipos sanitarios capacitados estratégicamente distribuidos a lo largo del recorrido”.

Participantes de la prueba indicaron que durante la asistencia varias personas continuaron avanzando hacia la meta, ya que la competencia seguía su desarrollo en distintos sectores del circuito.

El desplome del empresario ocurrió en un área donde se concentraba público que esperaba la llegada de familiares y amigos que completaban el recorrido. Eso permitió, entre otras cosas, que quedara registrado en imágenes que luego se expandieron a través de las redes sociales.