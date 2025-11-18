La Casa de la Moneda Británica lanzó una moneda coleccionable en homenaje a Freddie Mercury

El diseño incorpora referencias musicales y visuales asociadas a distintas etapas de la trayectoria del icónico artista, líder de Queen.

La moneda de Freddie Mercury se suma a otras que fueron creadas para preservar símbolos de la cultura británica

La Casa de la Moneda Real del Reino Unido (The Royal Mint) lanzó una nueva moneda coleccionable dedicada a Freddie Mercury , una pieza que fue diseñada con el objetivo de destacar distintos aspectos de la obra del icónico artista, líder de Queen .

La moneda se suma a otras que fueron creadas por la misma institución para preservar símbolos de la cultura británica , mediante ediciones especiales destinadas a coleccionistas.

El flamante diseño presenta, entre otros elementos, un retrato del artista acompañado un pentagrama que recorre el borde de la pieza y que representa la amplitud de su registro vocal.

Además, cuenta con un motivo inspirado en el brazalete con tachas que el cantante usó en el Live Aid, uno de los momentos más importantes de su carrera, y con su firma.

Mercury 1 El diseño presenta un retrato de Freddie Mercury acompañado un pentagrama que recorre el borde de la moneda.

Algunas versiones de la moneda incorporan color para reproducir la chaqueta amarilla utilizada por el músico en distintas presentaciones, variante limitada que busca resaltar un símbolo asociado a su imagen escénica.

Según se detalló de manera oficial, la colección se ofrece en distintos formatos y valores, con precios que comienzan en 18,50 y alcanzan las 9.350 libras esterlinas en su edición limitada de oro de 2 onzas, de solo 30 unidades.

La emisión coincide con dos aniversarios relacionados con la obra de Mercury. Por un lado, se cumplen 40 años de la presentación de Queen en Live Aid, realizada en julio de 1985. Por otro, se recuerda el lanzamiento de su primer disco solista, Mr. Bad Guy, editado ese mismo año. Ambos hitos forman parte del enfoque de la moneda y de los elementos que integran su diseño final.

La influencia de la familia en el homenaje

La primera pieza fue acuñada por Kashmira Bulsara, hermana de Freddie Mercury, durante una visita a las instalaciones de la Casa de la Moneda del Reino Unido Su participación formó parte del acto oficial de presentación de la colección.

Bulsara describió la experiencia como “un momento muy emotivo y orgulloso” y aseguró que el músico hubiera “estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera”.

Mercury 2 La emisión coincide con dos aniversarios relacionados con Freddie Mercury: el Live Aid y el lanzamiento de su primer disco solista.

En declaraciones difundidas por esa entidad, Bulsara sostuvo, además, que el artista “siempre tuvo respeto por las tradiciones e instituciones británicas”, motivo por el cual consideró que la emisión tendría un valor especial para él.

En simultáneo, destacó que la pieza “captura perfectamente su pasión y la alegría que trajo a millones a través de su música”.

Los detalles de la colección y su destino solidario

El lanzamiento de la moneda incluye una edición en oro destinada al Mercury Phoenix Trust, organización fundada en su memoria y orientada a apoyar acciones relacionadas con el VIH y el SIDA. Esta variante, según informó The Royal Mint, será subastada como parte de una iniciativa que apunta a continuar la labor benéfica asociada al artista.

La moneda dedicada a Mercury estaba disponible desde las 9 de la mañana de este martes, tanto en el sitio oficial de The Royal Mint como en la tienda asociada a la figura del cantante. La oferta incluye variantes de distintos metales y presentaciones dirigidas a coleccionistas y entusiastas.

Mercury 3 La moneda alcanza un valor de 9.350 libras esterlinas en su edición limitada de oro de 2 onzas, de solo 30 unidades.

Freddie Mercury se suma así a una serie que ya homenajeó a músicos como David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney. La colección Music Legends distribuyó alrededor de medio millón de monedas en más de cien países y reúne diseños que retratan a compositores e intérpretes vinculados a distintos momentos de la producción musical del Reino Unido.

El antecedente de la moneda de Queen

Queen se había transformado en 2020 en el primer grupo de rock homenajeado con moneda de coleccionista, también a través de la Royal Mint, que lanzó una serie conmemorativa por los 50 años de la banda.

Así, uno de los grupos más emblemáticos de todos los tiempos inauguró una serie de monedas dedicadas a las leyendas de la música.

En esos diseños figuraron los instrumentos de cada uno de los miembros fundadores del grupo: la guitarra de Brian May, el bajo de John Deacon, la batería de Roger Taylor y el piano de Freddie Mercury.